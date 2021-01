V Česku už koluje britská, nakažlivější mutace viru, řekl ministr Blatný

Ministr o tom mluvil, když po jednání vlády hájil nutnost prodloužení nouzového stavu o třicet dnů. „Kdyby se nechal epidemii volný průběh, byla by během tří týdnů překročena kapacita českého zdravotního systému. Toto se nesmí stát,“ řekl Blatný.

Takzvanou britskou mutaci koronaviru v zemi pozorovali lékaři vědci z prosinci loňského roku. Experti včetně těch ze Světové zdravotnické organizace (WHO) ale zatím nemají důkazy, že by zmutovaný virus vyvolával těžší případy nemoci covid-19 nebo že by u něj neúčinkovaly vyvinuté vakcíny.



Aktualizujeme.