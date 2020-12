Britská mutace viru není pod kontrolou, státy EU ruší letecká spojení

„Nová varianta (viru) se vymkla kontrole,“ řekl ministr Hancock v rozhovoru s televizí BBC . „Vzhledem k tomu, o kolik rychleji se tato nová varianta šíří, bude velmi složité udržet ji na uzdě, dokud není široce nasazená vakcína,“ komentoval situaci v jiném interview.



Významné šíření jisté mutace koronaviru v částech Anglie oznámila britská vláda v pondělí. V sobotu pak premiér Boris Johnson řekl, že nový kmen může být až o 70 procent nakažlivější než ten, který dosud v Británii převládal.



Experti včetně těch z WHO zatím nemají důkazy, že by zmutovaný virus vyvolával těžší případy nemoci covid-19 nebo že by u něj neúčinkovaly vyvinuté vakcíny.

Přesto situace vyvolává mezi vědci i vládními pracovníky značné znepokojení a premiér Johnson v sobotu reagoval zavedením nejtvrdších karanténních opatření v Londýně a v dalších oblastech Anglie. WHO uvedla, že je s britskými činiteli v těsném kontaktu.



Denní počty nákaz v Británii po poklesu z konce listopadu v posledních dnech znovu prudce rostou, v sobotu země zaznamenala na 27 tisíc nových infekcí.

Podle Hancocka je v britských nemocnicích asi 18 tisíc lidí s covidem-19, což je prý číslo těsně pod maximální hodnotou z doby prvního vrcholu epidemie.



Ze zemí EU jako první na vývoj v Británii reagovalo Nizozemsko, které v noci na dnešek zakázalo přílety z britských letišť, přičemž omezení potrvá do 1. ledna. Vláda v prohlášení uvedla, že situaci monitoruje a zvažuje zavést restrikce i u dalších druhů dopravy.

Kabinet údajně jednal v souladu s Národním institutem veřejného zdraví (RIVM), který doporučil šíření nového kmene SARS-CoV-2 co nejvíce omezit.

Řada zemí přerušila letecké spojení s Británií

O půlnoci vstoupí v platnost 24hodinový zákaz letů z Británie do Belgie, oznámil v neděli belgický premiér Alexander De Croo. Omezení, která se dotknou i vlaků Eurostar, označil předseda vlády za preventivní opatření. „Zatím nemáme jasnou odpověď,“ řekl.

Reaguje také Česko, kde se budou muset od neděle lidé přijíždějící z Británie povinně odebrat do izolace. Po vzoru Nizozemska a Belgie by mohlo letecké spojení pozastavit i Německo, které podle informací AFP o zákazu „vážně“ uvažuje.

Zda šíření potenciálně nebezpečné mutace koronaviru v Británii začalo, není zatím jasné. Nizozemsko při namátkové kontrole starších případů infekce daný kmen odhalilo ve vzorku odebraném na začátku prosince. Podle WHO byla mutace zjištěna i v Dánsku a Austrálii, píše BBC.