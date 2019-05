Tři na jednu postel. Spekulanti skupují domy pro nelegální ubytovny

„Bydlíme tu krátce. Trvalý pobyt máme jinam, ale tady máme práci,“ vysvětluje lámanou češtinou mladá Ruska. Na dveře jejího bytu starosta Řeporyjí Pavel Novotný z ODS právě navěsil v ruštině napsaný vzkaz.

„Objekt, ve kterém bydlíte, bude v příštím období terčem zvýšených kontrol živnostenského úřadu, stavebního úřadu, České obchodní inspekce a samozřejmě cizinecké policie. Všechny represe budou namířeny proti tomu, kdo vás tu ilegálně ubytovává,“ stojí v dopise.

„Rusové si tu dělají eldorádo, běžná administrativa je neúčinná, porušují vše, co se porušit dá, a obec přichází o peníze – o poplatek, který je devět korun za osobu na den za každého ubytovaného,“ vypočítává starosta Novotný.

Novotný vyhledává v katastru, kdo nemovitost koupil a po nocích natáčí u ubytoven, aby dokázal, že v nezkolaudovaných domech žijí cizinci. A videa poté věší na sociální síť. „To jediné zabírá, ta ostuda,“ říká. Na domy lepí výzvy v ruštině.

„Schovávají odpadky do pytlů, aby to vypadalo, že tam nikdo nebydlí, a pak je odvážejí pryč,“ říká. O kus dál u zdevastované budovy bývalého nádraží starosta ukazuje na nenápadná dvířka ve zdi: „Tudy chodí do ubytovny, tajnou chodbou, zadem, aby je lidé neviděli.“

Jak výnosný byznys ubytovávání cizinců je, demonstruje na případu malého domku. „V bytě 3+1 přistihla cizinecká policie jedenáct lidí, každý platí čtyři a půl tisíce měsíčně,“ říká. „Už se tady nestaví rodinné domy, ale jen byty na kšeft, na ubytování zahraničních dělníků. A staré domy kupují spekulanti po smrti majitelů od dědiců,“ líčí.

Bydlí se na směny

Stejné problémy mají i jiná místa po celém Česku. S tím, jak přibývá pracovních míst, která už nemá kdo obsadit, přibývá cizinců. A s nimi přicházejí i spekulanti, kteří na jejich ubytování chtějí vydělávat.

Třeba v západočeském Tachově vše začalo, když se zde vybudovala průmyslová zóna. „Je to neštěstí pro Tachov,“ říká starosta města Ladislav Macák (ČSSD).

„Normální člověk nesežene ke koupi byt ani dům, protože všechno skupují ti ‚šikovní‘ podnikatelé a agentury a ubytovávají tam zahraniční dělníky. V bytech jich je osm nebo deset a spí na směny,“ říká Macák s tím, že o jednu postel se dělí třeba i tři dělníci a střídají se na ní tak, jak se vracejí ze šichty.

„Na sídlišti je každý třetí byt pronajímán pro tyto účely, ze spousty rodinných domků jsou také ubytovny. Kde se dá, tam jsou nastěhovaní,“ dodává tachovský starosta.

Vydělávají tak podle něj i místní. „Pronajímají starý byt nebo dům a staví si nový dům, aby si z pronájmu zaplatili hypotéku,“ líčí Macák.

Ve městě podle něj vzrostl i počet přestupků. „Každý druhý cizinec má auto a místa na parkování už nejsou, přibylo odstavených autovraků, přibylo drobných krádeží a konfliktů v marketech, potyček mezi nimi a zdejšími obyvateli,“ říká.

Alej vedoucí k minerálnímu prameni, kterou místní využívali k procházkám a in-line bruslení, je dnes prázdná. „Lidi tam už nepotkáte, protože přes trasu vede cesta k jedné ubytovně,“ vypráví starosta.

Cizinci navíc neplatí za odpad, odpadky po nocích strkají do popelnic sousedům. „Do městského rozpočtu nepřijde ani koruna a problémy rostou geometrickou řadou. Jsme bezzubí, nemáme šanci proti tomu něco udělat. Kdyby to byla ubytovna, policie může jít na kontrolu, jenže když je to rodinný dům s byty nebo byt v paneláku, tak tam nikdo nemůže,“ říká starosta Tachova.

Oficiálně 600 lůžek, cizinců je ovšem tisíc

Problémy s nelegálně ubytovávanými zahraničními dělníky mají dlouhodobě i ve východočeském Rychnově nad Kněžnou. Jde především o pracovníky nedaleké automobilky Škoda a jejích dodavatelů. Reportéři MF DNES už před dvěma roky zjistili, jak velký byznys je to pro pronajímatele.

I tady se v bytech 3+1 tísnilo více než deset dělníků, kteří si postele pronajímali na směny a na jedné se střídali tři lidé. Ve městě bylo oficiálně registrováno 600 lůžek, ale cizinců bylo odhadem tisíc.

Kolik cizinců je ubytovaných načerno, se lze jen domnívat. Cizinci si totiž nahlásí bydliště na fiktivní adresu, ale kde a v jakých podmínkách skutečně žijí, už úřady ani radnice nezjistí.

„Oproti minulým rokům se ale situace už zklidnila, počet dobrodruhů, kteří sem chodí vydělávat peníze, se snížil. Třeba tím, že Škodovka ze spousty agenturních zaměstnanců udělala své kmenové zaměstnance a ty si dokáže do určitě míry uhlídat,“ vysvětluje dnes starosta Rychnova Jan Skořepa z ODS.

Hit: ubytování v soukromí

„Současným trendem v ubytování cizinců je ubytování v soukromí. Vedle ubytování v rodinných nebo činžovních domech je problematické ubytování prostřednictvím některých webových služeb nebo portálů. Stále častěji se setkáváme s případy, kdy rodinné a činžovní domy jsou přebudovány na velkokapacitní ubytovací zařízení,“ říká mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán.

V Česku je skoro 26 tisíc ubytoven, a ačkoliv neexistuje statistika nelegálních ubytoven, pronajatých bytů či domů, úřady odhadují, že jich je okolo dvanácti tisíc. „Neplní ubytovací povinnosti, nemají povolení živnostenského úřadu a nepřihlašují cizince a odhalíme je jedině na základě tipu, který dostaneme,“ říká jeden z cizineckých policistů.

Tipy policisté dostávají hlavně od starostů nebo od sousedů. Kupříkladu v Řeporyjích několik ubytoven prozradilo velké množství odpadků.