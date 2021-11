Ubytovnu pro sociálně slabé ve Slaném opraví město za své, dotaci odmítlo

Město se k tomu rozhodlo i přesto, že má na celkovou přestavbu vydané stavební povolení a schválenou dotaci 26 milionů korun. Podmínky čerpání dotace ale nejsou podle starosty Martina Hrabánka (ODS) výhodné.

Původní rozpočet investice se totiž kvůli rychle rostoucím cenám stavebních materiálů a prací vyšplhal až k částce 60 milionů korun.

„Podíl městských peněz se tak dvojnásobně zvýšil na přibližně 30 milionů korun. Zastupitelé, kterým byl předložen aktuální plán investic, proto rozhodli, že město dotaci odmítne. Ubytovnu začne opravovat na své náklady po částech, což bude v konečném důsledku levnější,“ uvedl starosta.

O další sociálně slabé nestojí

Kalkulace radnice zní jasně. Vychází z už dřívějších zkušeností. Město v minulosti vybudovalo několik sociálních bytů podmíněných dotacemi na pětileté udržení jejich využitelnosti. Má však problém sehnat do nich nájemníky splňující podmínky stanovené pro sociální bydlení. Nebo se naopak hlásí zadlužení lidé, kterým ale jejich velmi špatná finanční situace neumožňuje platit ani snížené nájemné v těchto bytech.

„V případě čerpání státní dotace na ubytovnu v Ouvalově ulici je doba udržitelnosti sociálního bydlení dokonce dvacetiletá. To u nás vzbuzuje obavu. Část stávajících obyvatel by totiž nesplnila při změně z ubytovny na objekt pro sociální byty stanovená kritéria. My bychom místo nich museli do Slaného přivádět sociálně slabé z jiných měst. V nich by nás asi měli rádi, my to ale samozřejmě nepovažujeme za dobrou cestu,“ vyjádřil se starosta.

Slaný proto bude „Mexiko“ dál provozovat jen jako ubytovnu, ve které naleznou azyl lidé s nízkými příjmy nebo problematickou platební morálkou.

„Investovat do ní budeme muset, podmínky pro život jsou zde čím dál více nevyhovující. Původně měla komplexní oprava začít na přelomu října a listopadu letošního roku a trvat přibližně jeden rok. Plán zastupiteli schválených postupných oprav znamená, že v příštím roce necháme na ubytovně udělat novou střechu. V následujícím by to byly obvodové stěny. Podáme jinou žádost o dotaci na zateplení objektu, která není vázána žádnými podmínkami sociálního bydlení,“ nastínil plán starosta Hrabánek.

Chtějí alespoň vlastní záchod

V ubytovně je 15 sociálních bytů, ne všechny mají vlastní koupelnu. V jiné části budovy je dalších devět bytů, jejich standard je na hraně mezi sociálním a běžným městským bytem.

Lidé z „Mexika“ už se zlepšení kvality svého bydlení nemohou dočkat. Ne všichni ale rozhodnutí města odmítnout dotaci a budovu opravovat postupně rozumí.

„Ubytovna je opravdu ve špatném stavu. Toalety a vodovodní kohoutek jsou na společné chodbě. Sprchovat se musíme chodit do jiné části budovy. S nepohyblivou manželkou máme k dispozici jen jednu místnost. K tomu železná okna. Bydlení je tu trochu jako ve středověku,“ popisuje MF DNES ze svého pohledu kvalitu bydlení Lukáš Hájek, který v ubytovně žije se svou tělesně postiženou partnerkou Evou.

„Všichni si tady přejeme, aby už se s opravami začalo. Nic většího se tu poslední dobou neudělalo. Máme trochu strach, abychom se příští rok zase nedověděli, že město nemá na opravu peníze. Tomu, že město dotaci odmítlo, ale moc nerozumím,“ dodává.

Méně příznivou zprávou pro obyvatele ubytovny je, že s opravami mohou očekávat i zvýšení nájemného.

„Přestože je zde nyní velmi nízký nájem dosahující průměrně kolem jednoho tisíce korun měsíčně na obyvatele, evidujeme i některé případy neplatičů. Těm samozřejmě hrozí, že budou muset ubytovnu opustit,“ řekl Martin Hrabánek.

Dřívější prodej neschválili

Slaný měl s ubytovnou už různé plány. V roce 2018 zvažoval prodej budovy soukromému investorovi. Minimální cena stanovená odhadcem byla tehdy 8,4 milionu korun. Podmínkou prodeje bylo, že nový vlastník dům opraví a ponechá v něm tehdejší nájemníky. Zastupitelé však nakonec prodej nepodpořili.

V roce 2003 nechalo tehdejší vedení města z ubytovny razantně vystěhovat několik rodin neplatičů. Vyvolalo to velký zájem občanských iniciativ. Rada vlády pro záležitosti romské komunity tehdy kritizovala zacházení slánské radnice s místními Romy. Z ubytovny měl pak vzniknout azylový dům pro matky s dětmi. To se ale nikdy nestalo.