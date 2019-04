V Brně hrozí uzavření další ubytovny, provozovatel se soudí kvůli dluhům

Před osmi lety příspěvková organizace ministerstva obrany Armádní Servisní pronajala společnosti Svomi-Trading dům v Olomoucké ulici v brněnské Slatině. Ta z něj udělala ubytovnu pro chudé.

Platnost nájemní smlouvy však skončila už v květnu roku 2017. Společnost přitom dům i nadále užívá a ministerstvu za to dlouhodobě neplatí, přestože každý měsíc vybírá od ubytovaných statisíce korun. Státu už dluží přes 1,7 milionu.

Armádní Servisní po opakovaných výzvách podala žalobu na vyklizení objektu. V pondělí bylo první soudní jednání. Jediný jednatel společnosti, šestatřicetiletý Michal Svoboda, se nedostavil. Podle jeho právní zástupkyně Stanislavy Jurčíkové je momentálně v zahraničí.

Pokoje na ubytovně nabízí Accom, poskytovatel ubytování a ubytovacích služeb patřící společnosti SvomiTrading. Na stránkách lidi láká nízkou cenou, vysokou kvalitou a pohodlným a klidným ubytováním. Skutečnost tomu ale neodpovídá.

Podmínky pro bydlení jsou nedůstojné a zoufalé. Společnou koupelnu a kuchyň s dřezem, sporákem a jedním stolem sdílí lidi ze čtyř až osmi pokojů.

Na jednom z pater užívá jednu toaletu až sedmnáct lidí, druhá je již několik měsíců rozbitá.

„Když jsme se sem nastěhovali, tak jsem měsíc chodila na záchod do Kauflandu. Jsou tu štěnice a hluk. Děti chodí do školy nevyspané, protože se sousedi do rána hádávají,“ popisuje matka čtyř dětí žijící na ubytovně.

Kvůli bezpečnosti nechce uvést svoje jméno, redakce jej ale zná a má k dispozici i její ubytovací smlouvu. Společnost Svomi-Trading v ní prohlašuje, že je nájemcem objektu, jenž slouží jako sociální a zaměstnanecká ubytovna.

Nájemné stále roste

Rodina za zhruba šestnáct metrů čtverečních měsíčně platí dvanáct tisíc korun. V nevelikém pokoji spí šest lidí na třech jednolůžkových postelích. Ceny pokojů přitom na ubytovně pořád rostou. Naposledy provozovatel zvedl nájem v dubnu, někomu o 1 300 korun, jiným i o víc.

Ubytovaný platí nájemné podle počtu lidí na pokoji a velikosti pokoje. Jednotlivci kolem 6 500 korun, rodiny i přes 10 tisíc. Měsíčně tak Svomi-Trading na nájemném vydělá i několik stovek tisíc korun. Armádní Servisní má přitom zaplatit nájemné jen ve výši 85 tisíc korun, ve čtyřech letních měsících dokonce pouze 54 tisíc korun.

Advokátka provozovatele ubytovny Jurčíková to u soudu zdůvodnila vysokými náklady na provoz budovy. Za elektřinu, plyn a vodu měsíčně platí téměř 90 tisíc. Také splácí nedoplatek za vyúčtování spotřeby vody za předchozí dva roky. Žalobu firma nepřijala a chce se dohodnout.

Před uplynutím doby nájmu požádala o znovuuzavření nájemní smlouvy. „Úhrady nájemce probíhaly často se zpožděním, příspěvková organizace tak smlouvu neprodloužila,“ líčí mluvčí ministerstva obrany Marek Vala.

Padlo trestní oznámení

Kristýna Fuchsová, právnička z městské příspěvkové organizace DROM, na společnost Svomi-Trading podala trestní oznámení a doporučila lidem žijícím na ubytovně, aby další nájem této společnosti neplatili.

„Máme podezření, že se provozovatel, proti kterému je vedeno civilní řízení, mohl dopustit trestného činu. Nájemní smlouvu měl uzavřenou na dobu určitou, která již uplynula, a přesto ubytovaným lidem nadále vystavuje smlouvy o ubytování, kde uvádí, že je nájemcem daných prostor. Lidem tak záměrně poskytuje lživé informace s cílem získat finanční prospěch. Jednání se jeví jako možný podvod vůči ubytovaným. Snažíme se dohodnout s ministerstvem, že lidé budou peníze posílat jim nebo vytvoříme soudní úschovnu,“ vysvětluje advokátka Fuchsová.

Město Brno chce dům už delší dobu koupit. Náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl s ministerstvem jedná.

„Komunikujeme s ministerstvem ohledně případného převodu majetku, ale dvakrát se na to netváří. Tvrdí, že budovu potřebují pro svoje účely. Věděl jsem, kolik lidí tam bydlí, i to, že provozovateli skončila smlouva už dávno. Z úrovně města ale nemůžeme bez souhlasu ministerstva dělat prošetřování budovy, která není v našem vlastnictví. Proto hledáme společné kroky. Je to ale složitá věc, protože když stát dává budovu do nájmu dalšímu subjektu, jenž neplní své povinnosti, tak povinnost postarat se o lidi spadne na město,“ líčí náměstek.

Soudkyně Městského soudu v Brně Gabriela Stočková pondělní jednání odročila na půlku července a doporučila oběma stranám, aby se dohodly mimosoudně.

Lidé nevědí, kam půjdou

Problémem se začaly zabývat neziskové a příspěvkové organizace. „Po rozhovorech s některými ubytovanými jsme zjistili, že praktiky provozovatele ubytovny jsou na hraně zákona. Lidem vyhrožuje, ubytovaní byli několikrát svědky nelegálního vystěhování a také se v posledních měsících podstatně zvedl nájem. Lidé v ubytovně jsou vyděšení, nevědí, co s nimi bude dál, nevědí, kam půjdou se svými dětmi bydlet. Bydlí zde i větší počet seniorů, na něž dopadá stres ještě závažněji,“ míní sociální pracovník Jan Milota z IQ Roma servis.

V příštích dnech chtějí přesně mapovat počet ubytovaných a nabízet jim podporu sociálních služeb.

„Paralelně vyhodnocujeme právní aspekt celé situace, a jelikož se zdá, že se v některých případech může jednat o podvodné jednání, upozorňujeme policii a další relevantní instituce. Jelikož je však dům ve vlastnictví státu, doufáme, že nikdo z ubytovaných nebude vystaven ztrátě střechy nad hlavou a situace se zdárně vyřeší,“ dodává Milota.

Dle webových stránek Accom, SvomiTrading provozuje v Brně další dvě ubytovny v ulici Vídeňská, jednu v Horních Heršpicích a luxusní wellness apartmány v centru ve Skorkovského ulici. Lidé žijící na ubytovně ve Vídeňské ulici tvrdí, že provozovatel zvedl od dubna nájem i tam. Dokonce až o dva tisíce.

Loni v květnu byla uzavřena ubytovna v Šámalově ulici, v říjnu v ulici Hybešova. Podle Fuchsové tento případ opět ukazuje, že je potřeba řešit sociální bydlení komplexně, jinak bude stále docházet k podobným případům. Brno na vyklízení ubytoven není připraveno.