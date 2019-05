Brno omezí projekt bytů pro bezdomovce, autor nápadu svolává protest

Projekt Rapid Re-Housing v minulém volebním období za vlády ANO prosadilo v koalici hnutí Žít Brno.

Martinu Freundovi vadí nový plán sociálního bydlení, který nynější radní poslali do květnového zastupitelstva. V něm město ponížilo žádost o dotaci právě na zabydlování bezdomovců z původně plánovaných 80 na 20 bytů.

„Vykašlali se na projekt Rapid Re-Housing i přesto, že hodnoticí zpráva prokázala jeho přínos a přihlásila se k němu dvacítka měst v celé republice a i ministerstvo vypsalo výzvu speciálně na něj,“ poznamenal Freund.

Podle něj nutnosti systémově řešit bezdomovectví nahrává i aktuální situace v ubytovně v Olomoucké ulici, již chce vlastník zavřít. O střechu nad hlavou by tak přišlo kolem 120 lidí.

ODS, jež má v gesci sociální oblast, a ČSSD, která má na starosti otázky bydlení, ale tvrdí, že současný plán je reálný a zahrnuje větší skupinu potřebných než jen bezdomovce.

„Přihlásíme se na dvě výzvy z ministerstva práce. V první chceme získat 17 milionů na byty pro 40 domácností, na kontaktní centrum pro otázky bydlení, na kterém se bude finančně podílet i město. Z dotace lze získat peníze na sociální pracovníky, kteří nájemníky v sociálních bytech povedou tak, aby o byt nepřišli, například kvůli neplacení nájmu,“ popsal náměstek primátorky Oliver Pospíšil (ČSSD).

Program je určený pro matky samoživitelky, seniory pod 65 let, lidi s nejistým bydlením a odchovance dětských domovů a počítá s bodovým ohodnocením žadatelů podle určitých kritérií.

Na projekt zabydlování rodin bez domova Rapid Re-Housing navazuje druhá výzva, č. 108, ve které bude město žádat o 7,5 milionu do roku 2022 na byty pro 20 domácností. „Původně jsme měli ambice na 80 bytů, ale po domluvě s městskými částmi jsme zjistili, že nejsme schopní tolik volných bytů do tří let zajistit,“ poznamenal Pospíšil.

Ve vedení města však nepanuje u této výzvy shoda. Pro jsou lidovci, ČSSD i Piráti. ODS má s výzvou 108 problém. Mimo jiné proto, že z dotace nelze hradit rekonstrukce a opravy bytů, ale pouze mzdy pro sociální pracovníky.

