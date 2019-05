Z opuštěných kanceláří nebude ubytovna ale bytový dům pro mladé rodiny

„Vznikne zde 66 bytů od velikosti 1+kk až po 4+kk, protože si myslíme, že v Ústí je velmi nízká nabídka solidního nájemního bydlení,“ sdělil podnikatel Michal Eisner, který budovu vlastní s kolegou Richardem Spilkou.

„Devadesát procent těchto nájemních bytů by mělo sloužit převážně mladým rodinám, které ocení bydlení v centru města,“ dodal Eisner.

Každý nájemník si může pronajmout i parkovací místo. „Budou buď krytá v suterénu, nebo na venkovní terase vedle budovy. V přízemí počítáme s občerstvením, kavárnou a zřejmě i kancelářemi. Nejpozději v létě budeme mít jasno,“ uvedl podnikatel.

Michal Eisner je bývalý šéf ústecké krajské hospodářské kriminálky, který před sedmi lety stál před soudem kvůli svým nadstandardním příjmům. Od policie nakonec sám odešel.

Řada obyvatel města se obávala, aby v budově nevznikla další ubytovna, do níž by se nastěhovali problémoví lidé. To by se stát nemělo a rekonstrukci uvítal i primátor města Petr Nedvědický (ANO).

„Těší nás úsilí každého investora, který pomůže zvelebit a oživit naše město. Firma řádně ohlásila stavebnímu úřadu vyklízecí práce. Investice je veliká a v plánu je vybudování nadstandardních bytů, nikoliv ubytovny,“ sdělil primátor.

Budova pozemních staveb vyrostla v letech 1974 až 1977, autory projektu byli architekti Rudolf Bergr, Míťa Hejduk a Jiří Drtikol. Při opravě investoři spolupracují s renomovanou projekční kanceláří Projekty CZ v čele s architektem Zdeňkem Šťastným.

Firma nyní dokončuje kompletní projektovou dokumentaci a ve druhé polovině tohoto roku by měla být rekonstrukce zahájena. Na konci příštího roku by se pak mohli nastěhovat první nájemníci.

Nové opláštění budově dodá moderní vzhled

„Jako ústečtí rodáci a patrioti jsme chtěli přispět ke zlepšení vzhledu našeho města a bylo nám líto, že takto zajímavá budova není využita. Proto chceme rozhodně zachovat její exteriér. Zároveň samozřejmě musí proběhnout zateplení budovy, výměna oken a celá budova dostane díky novému opláštění moderní vzhled,“ přiblížil práce Eisner.

Majitelé chátrající budovu získali loni na podzim a od té doby se rodila projektová dokumentace, postupně uvnitř domu začalo bourání. Kupní cenu nemovitosti majitelé neprozradili.

„Je obchodním tajemstvím a respektuji dohodu s naším obchodním partnerem. Každopádně celková investice i s rekonstrukcí je 150 až 200 milionů korun. Vzhledem k technickému stavu budovy a její velikosti je zřejmé, že většina z celkové investice půjde na její rekonstrukci,“ dodal ústecký podnikatel.

Ostuda pod „vanou“

O několik desítek metrů dál od bývalých Pozemních staveb naopak pustne ulička pod takzvanou vanou krajského úřadu, opustila ji už většina obchodů a přebývají zde bezdomovci.

„Poslední dobou se tu člověk bojí i za bílého dne. Scházejí se tady bezdomovci i omladina, která tu popíjí a kouří. A to nemluvím o nepořádku, který tam je,“ sdělila redakci MF DNES pod podmínkou anonymity jedna ze zaměstnankyň krajského úřadu.

Hejtmanství už žádalo městskou policii, aby místo hlídala a opilce vyháněla. „Toto místo jsme také několikrát nechali vyčistit vodou i savem, ale je tu veřejná cesta a oplotit toto nehezké místo nemůžeme,“ zmínil Stanislav Krampera, vedoucí hospodářské správy kraje.

„Vzniká již studie na úpravu celého prostoru, počítáme zde například se čtyřmi parkovacími místy pro elektromobily,“ dodal Krampera.