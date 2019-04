Vyhořelá ubytovna v Kladně byla nebezpečná a bez kolaudace, tvrdí město

Podle vedoucí stavebního úřadu Jany Šmejkalové byly při kontrole ubytovny zjištěny zásadní nedostatky, které vedli úředníky k tomu, aby ubytovnu zavřeli.

„Při kontrole budovy po požáru bylo zjištěno, že část prostor využívaných k bydlení není pro tyto účely zkolaudována. Stav objektu byl život ohrožující, proto byl okamžitě provoz ubytovny ukončen,“ sdělila Šmejkalová.

Provoz ubytovny může být obnoven až po provedení nezbytných stavebních úprav. Podle majitele ubytovny však k zavření nebyl důvod.

„Podle mě nebyl důvod zastavovat provoz, rodiny by dávno nemusely být na ulici. Požárem byla zasažena necelá desetina domu, dohromady dva byty, a to jen mírně,“ řekl majitel Miloš Vorlíček.

Podle něj byla ubytovna zavřena kvůli drobným nedostatkům, které mohou být lehce odstraněny.

„Statikům se nelíbila terasa, která byla podle nich postavená načerno, měli také výhrady k požární bezpečnosti. Uznávám, že nějaké chyby by se tu našly, ale nejde o nic, co by nešlo napravit,“ dodal.

Podle primátora Dana Jiránka (ODS) se záležitostí vyhořelé ubytovny zabývají externě najatí právníci. Město zvažuje podání trestního oznámení na jejího majitele za krácení daně a obecné ohrožení.

Z tělocvičny do nemocnice

Z devadesáti evakuovaných lidí z vyhořelé ubytovny v Doberské ulici nalezlo osmačtyřicet útočiště ve stavebně oddělené sportovní hale Základní školy v Moskevské ulici.

Ve středu odpoledne opustili tělocvičnu poslední z nich a část byla přesunuta do azylového domu ve čtvrti Dubí, zbývající se přestěhovali do objektu bývalého a nyní nevyužívaného plicního oddělení Oblastní nemocnice Kladno v ulici Fr. Kloze. Ani tam ale nemohou zůstat déle, než několik dní.

„V bývalém plicním oddělení mohou být pouze do neděle. Sociální odbor se jim proto i nadále snaží najít trvalejší ubytování,“ uvedla ve středu večer mluvčí radnice Štěpánka Filipová.

Obě zařízení jsou v majetku kraje, s nímž město na základě rychlého jednání uzavřelo dohodu. Dva invalidní lidé z ubytovny stále pobývají v domově pro seniory, kde jim může být poskytnuta odpovídající péče.

Tělocvična v Moskevské ulici byla pro dočasné ubytování lidí v nouzi vybrána, protože se jedná jedno ze čtyř evakuačních míst, které jsou pro tyto účely vyčleněny. Celý objekt bude nyní pečlivě uklizen, dezinfikován a vyvětrán a předán zpět užívání škole.

S pomocí města lidem z ubytovny nesouhlasí opozice.

„Budeme vždy bojovat za to, aby nepřizpůsobiví zasahovali do života ostatních Kladeňáků. Otevřeli jste stavidla a pokud budete takto pokračovat, budete tu brzy mít velký sociální problém,“ ohodnotil kroky města bývalý primátor a současný opoziční zastupitel Milan Volf (Volba pro Kladno).

Kladno hledá pro rodiny místo v jiných městech, to ale lidé odmítají. V Kladně chodí do práce, nebo vodí děti do školy.