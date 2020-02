Jágr, Nedvěd či Neumannová poradí státu například se sportem dětí a akcemi

Národní sportovní agentura (NSA) má nově na starosti financování českého sportu, agendu včetně dotací převezme od ministerstva školství. „Nacházíme se ve vakuu, že rozpočet 2020 řeší ministerstvo školství, rozpočet 2021 bude už řešit agentura,“ přiblížil premiér Andrej Babiš.

V roce 2021 bude mít 60 zaměstnanců, zatím jich je 39. Šéf agentury Milan Hnilička kromě dvou místopředsedů jmenoval také členy Národní rady pro sport jako svého poradního orgánu.

V tomto poradním orgánu mají zastoupení všechny sféry sportu. Sportovní legislativu a negativní vlivy ve sportu bude mít v radě na starosti Alexander Károlyi, který bude zároveň místopředsedou NSA. Olympijské hnutí bude reprezentovat předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, za sportovní servisní organizace bude v radě předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Sport pro všechny budou reprezentovat starostka České obce sokolské Hana Moučková a starosta Orla Stanislav Juránek. Pohled na sport a zdraví zprostředkuje renomovaný fyzioterapeut Pavel Kolář.

V radě také usednou šéfové velkých sportovních svazů: Martin Malík za fotbal, Tomáš Král za hokej, Libor Varhaník za atletiku, Marek Pakosta za volejbal a Filip Šuman za florbal. Sport handicapovaných bude zastupovat bývalý úspěšný cyklista Jiří Ježek. V Národní radě pro sport budou i zástupci samospráv a školního a univerzitního sportu nebo poslanci.

Za samotné sportovce Hnilička do Rady jmenoval například Barboru Špotákovou, Pavla Nedvěda, Jana Železného, Kateřinu Neumannovou, Radka Štěpánka či Jaromíra Jágra.



Za klíčový NSA považuje program Můj Klub. „Je to plošná podpora pohybu dětí a mládeže,“ přiblížil 1. místopředseda NSA Ivo Lukš. „Ve vztahu ke kontrole bychom také chtěli využít elektronizace celého procesu,“ dodal. Agentura chce například informace zapisované do rejstříků s databázemi sportovních klubů.

Další oblastí mají být významné sportovní akce. „Není na jednom místě sepsáno, co všechno se chystá v České republice,“ řekl Lukš. Agentura by proto chtěla sestavit plán a nastavit oponenturu konání akce z pohledů přínosů pro Česko.

Zaměřit se chce také na financování do sportovní infrastruktury. „Chtěli bychom nastavit delší lhůty pro podávání žádostí a umožnit víceletou realizaci,“ popsal Lukš. Při mapování sportovišť agentura spolupracuje s ministerstvem pro místní rozvoj.

Připravuje také program rozvoje sportovišť. Jedním z nich je například program „Kabina“, který se zaměřuje na obce do 3 tisíc obyvatel. „Program počítá s tím, že na každou obec do 3 000 obyvatel bude alokováno 500 tisíc korun,“ přiblížil návrh.

Nárůst byrokracie?

Agentura vznikla k loňskému 1. srpnu, vede ji poslanec ANO a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. „Přišli jsme s touto agenturou proto, aby se peníze do sportu dostávaly transparentně,“ popsal Babiš.



NSA už dříve v lednu uvedla, že chce získat více peněz pro sport (celý text k přečtení zde). V roce 2025 by to mělo být jedno procento výdajů ze státního rozpočtu, jak s tím počítá vládní koncepce rozvoje sportu. To by mohlo být až dvacet miliard korun. Letos je v rozpočtu na sport celkem 8,25 miliardy korun, což představuje asi půl procenta rozpočtu. Většina peněz by měla jít na investice. Podle průzkumu České unie sportu totiž nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry.



Vznik agentury prosadila vládní koalice ve Sněmovně s pomocí KSČM a KDU-ČSL přes veto Senátu. Novelu zákona, která vytvoření agentury umožní, podepsal v červenci prezident Miloš Zeman (celý text k přečtení zde).



Iniciátorem novely zákona o podpoře sportu je bývalý hokejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička. Podle odpůrců si zákon napsal sám pro sebe a bude mít rozsáhlé a nekontrolované pravomoci. Hnilička v minulosti tuto kritiku odmítl.