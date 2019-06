Vznikne Národní sportovní agentura, poslanci těsně přehlasovali Senát

Vznik agentury, o které nyní bude rozhodovat prezident Miloš Zeman, v závěrečném hlasování podpořilo 102 ze 171 přítomných poslanců. Pro přehlasování horní komory bylo třeba 101 hlasů.



Agentura má vzniknout na základě poslanecké novely o podpoře sportu, jejímž iniciátorem je bývalý hokejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička. O vedení agentury se bude ucházet. Podle odpůrců si zákon napsal sám pro sebe a bude mít rozsáhlé a nekontrolované pravomoci.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil Hniličku za „užitečného idiota“, který má posloužit legalizaci korupce ve sportovní sféře. „Bude to nefér, bude to netransparentní, bude to autoritativní. Peníze by měly jít malým klukům v trenýrkách, ne velkým klukům s velkými břichy,“ dodal Kalousek. Podle Hniličky změnu Kalousek vůbec nepochopil a užitečné idioty dělal z ostatních v době, kdy vedl ministerstvo financí.

Hnilička je poctivej kluk, brání ho Babiš

„Nenecháme podporu sportu krčit se někde na ministerstvu školství,“ sliboval bývalý hokejový brankář. Podle premiéra Andreje Babiše je Hnilička „poctivej kluk“, který „určitě nekrade a nebude krást“. Cílem podpory sportu je sjednocení národa jako při olympiádě v Naganu, dodal Babiš.

Národní sportovní agentura Bude mít částečně parametry samostatného ministerstva.

Její předseda bude pobírat stejný plat jako ministr.

Má mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.

Sídlo bude mít v Praze, Sněmovna odmítla návrhy, aby agentura sídlila v Bruntále, Žďáru nad Sázavou nebo v Ostravě.

Poradním orgánem se má stát agenturou zřízená Národní rada pro sport, která by měla mít minimálně 15 členů.

Jedním z důvodů vzniku NSA je skutečnost, že podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry.

Hlavním úkolem agentury, která by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství, je podle návrhu vytvoření nového systému státní podpory sportu. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno sedm miliard korun, což je o 1,5 miliardy korun víc než loni.

Agentura bude poskytovat a kontrolovat využití finanční podpory sportu ze státního rozpočtu. Ty poplynou prostřednictvím agenturou vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace. NSA má také organizovat antidopingový program nebo zajišťovat propagaci sportu.

Předsedu jmenuje vláda

Předsedu nové agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Funkční období předsedy, který má mít dva místopředsedy, je šest let, předseda může být jmenován opětovně. Předsedou agentury bude moci být osoba starší 30 let, která má nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci ve sportu.



Na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by předseda agentury mohl být členem Parlamentu. S funkcí předsedy agentury ale není slučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikajících osob, výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a výkon podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a jiné výdělečné činnosti ve sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické.