Zeman nejspíše podpoří vznik Národní sportovní agentury

Prezident komentoval zákon, který má umožnit vznik Národní sportovní agentury. Ta má vzniknout na základě poslanecké novely o podpoře sportu a má převzít od od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací.



V úterý poslanci těsně přehlasovali veto Senátu, který se postavil proti vzniku agentury. Nyní již zákon čeká pouze na podpis prezidenta.

„S velkou pravděpodobností ho podepíšu,“ vyjádřil se Zeman. Sport podle Zemana v rámci struktury celého ministerstva a hrál spíše „druhé housle“. „Budu přát panu Hniličkovi aby se, dařilo,“ dodal na adresu bývalého hokejového brankáře a poslance hnutí ANO Milana Hniličky, který byl iniciátorem vzniku agentury.

Prezident také řekl, že by po vzoru česko-čínského obchodního fóra mohlo v Praze vzniknout i podobné fórum se Spojenými státy.

Již o tom mluvil s velvyslancem USA v ČR Stephenem B. Kingem. „Budu rád když se naše obchodní vztahy budou rozvíjet oběma směry,“ řekl v pořadu.Chce tím také demonstrovat svou zahraniční politiku „všech azimutů“, kterou se snaží dlouhodobě prosazovat.

Prezident také komentoval nedávné dění okolo volby do rady České tiskové kanceláře (ČTK), kdy se ČSSD postavila proti nominantovi SPD Michalovi Semínovi. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček řekl, že jeho zvolení by bylo velkým problémem a mohlo by dojít k rozpadu vládní koalice.

„Pokládám za poněkud malicherné, kdyby se měla vláda rozpadnout kvůli radě ČTK,“ poznamenal Zeman s tím, že Semína vůbec nezná. Pokud by došlo k pádu vlády, hrozí sociálním demokratům, že by se „ztratily v houfu opozičních stran“ dodal.