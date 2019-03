Sport dostane podle poslanců vlastní agenturu, která bude rozdělovat dotace

Poslanci schválili novelu o podpoře sportu navzdory opoziční kritice, že vznik nového centrálního úřadu je nesystémový a rozdělování peněz bude málo transparentní. Zákon musí ještě posoudit Senát a prezident Miloš Zeman.



Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry.

Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibováno bylo sedm miliard.

Agentura by měla mít částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda by měl pobírat stejný plat jako ministr. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.