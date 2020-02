Jágr na ledě do padesáti? Jsou dny, kdy nevím, jestli budu hrát příště

Dalších 12 fotografií v galerii Jaromír Jágr si prohlíží minci s vlastní podobiznou, kterou si předtím sám vyrazil. Je součástí cyklu Legendy československého hokeje. | foto: ČTK

Byl to pro něj v úterý výjimečný den. A v mnohém i symbolický. Přesně 30 let poté, co dal coby člen čtvrtého útoku vedle Reichla a Lubiny ve švédské ikonické hale Globen první reprezentační gól, prožil Jaromír Jágr - pořád ještě aktivní hokejista - plno oficialit.