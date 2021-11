Česko má první podezření nákazy mutací omikron, stejně jako Německo

„V tuto chvíli víme, že máme jeden podezřelý vzorek, který zachytil provedený test diskriminačního PCR. Opravdu jde o variantu omikron,“ sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Zároveň upozornil, že jasno bude až po potvrzení ze strany Státního zdravotního ústavu, respektive Národní referenční laboratoře, která nyní provádí celogenomovou sekvenaci vzorku.

„My budeme schopni toto potvrdit v momentě, kdy vyjde pozitivní výsledek testu,“ dodal mluvčí.

„Státní zdravotní ústav dnes informoval, že v ČR máme podezření na novou mutaci koronaviru omikron. Nyní laboratoře provádí celogenomovou sekvenci. Teprve pak bude možné s jistotou říct, zda u nás tento typ viru je nebo zatím nikoliv,“ uvedl na Twitteru ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Státní zdravotní ústav dnes informoval, že v ČR máme podezření na novou mutaci koronaviru Omikron. Nyní laboratoře provádí celogenomovou sekvenci. Teprve pak bude možné s jistotou říct, zda u nás tento typ viru je nebo zatím nikoliv. oblíbit odpovědět

O mutaci omikron v Česku jako první informovala TN.cz s tím, že jde o ženu z Liberce. „Dle nám dostupných informací daná osoba uvedla, že před návratem do ČR pobývala v Namibii,“ sdělila mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Do České republiky se měla vracet přes JAR a Dubaj.

Premiér v demisi Andrej Babiš uvedl, že žena je v izolaci a všechny její kontakty se trasují. „Dobrá zpráva je, že tato paní je očkovaná, má lehký průběh a výsledek sekvenačního testu bude zítra,“ uvedl.

Andrej Babiš @AndrejBabis Dobrá zpráva je, že tato paní je očkovaná, má lehký průběh a výsledek sekvenačního testu bude zítra. Média budeme samozřejmě informovat. oblíbit odpovědět

Národní referenční laboratoř vydala pokyny laboratořím, jaké mutace mají přednostně vyšetřovat takzvaným diskriminačním testem PCR. Měly by tak postupovat hlavně u případů, kdy se lidé vrátili z ciziny.

Mluvčí uvedla, že vlastnosti varianty omikron zatím nejsou přesně známy. První poznatky ale naznačují, že by mohla být nakažlivější. WHO ji zařadilo na seznam znepokojivých variant.

Podezření na mutaci hlásí i další země

První možnou nákazu hlásí i Německo. U člověka, který se vrátil z Jihoafrické republiky, bylo detekováno několik mutací typických pro omikron, uvedl hesenský ministr sociálních věcí Kai Klose. V Hesensku se nachází také Frankfurt nad Mohanem s největším letištěm v zemi. Na výsledky kompletního sekvenování úřady podle Kloseho stále čekají.

Výskyt mutace prověřují také v Nizozemsku, kde v pátek přistála letadla s pasažáry z Jihoafrické republiky. Nizozemské ministerstvo zdravotnictví podle předběžných zjištění odhadlo, že mezi cestujícími může být asi 85 pozitivních případů.

Experti variantu poprvé zaznamenali v Jižní Africe 9. listopadu. Omikron vykazuje mnoho mutací, které podle vědců možná vedou ke snadnějšímu přenosu. Podle WHO však potrvá ještě týdny, než bude jasné, jaké konkrétní důsledky mutace mají. Předběžné poznatky ukazují na zvýšené riziko reinfekce ve srovnání s jinými znepokojivými variantami.

Kvůli potenciálně rizikové variantě koronaviru, které Světová zdravotnická organizace přiřadila řecké písmeno omikron, musejí Češi i občané zemí EU ode dneška po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný.

Státy Evropské unie se v pátek shodly na dočasném pozastavení všech letů ze sedmi zemí jižní Afriky.