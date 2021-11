Přibylo 20 315 nakažených. Hospitalizovaných je o 900 víc než před týdnem

Šíření epidemie pořád sleduje nejrizikovější variantu scénáře Ústavu zdravotnických informací a statistiky, řekl pro Právo ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

„Při současných vysokých počtech to nemůže trvat dlouho, než viru, laicky řečeno, dojdou lidé k nakažení,“ uvedl. Epidemie bude podle Duška zcela jistě dalších sedm až deset dní v populaci oscilovat. „V prosinci zřejmě dosáhne vrcholu, ale i tak se potom její brzdná dráha ještě projeví v nemocnicích,“ dodal.

Ve srovnání stejných dnů v týdnu nových případů naposledy ubylo 28. září, kdy byl ale státní svátek, a před tím 23. září. Páteční přírůstek i tak převýšil 20 000, což se stalo popáté od počátku epidemie, z toho třikrát v nynějším a dvakrát v předchozím týdnu. Testů PCR laboratoře v pátek provedly 90 200, zhruba o 1300 méně než před týdnem. Antigenních testů ubylo téměř o dvě třetiny na 25 700.

Poprvé od konce září se snížila také týdenní incidence, k dnešku na 100 000 obyvatel připadalo za posledních sedm dní 1207 případů koronaviru. Ve čtvrtek to bylo 1231.

Incidence nicméně nadále roste v mezitýdenním srovnání. Před týdnem na 100 000 obyvatel připadalo za sedm dní méně než tisíc nových nákaz. Nejvíce zasažený zůstává Olomoucký kraj s týdenní incidencí 1700 a Zlínský kraj, kde je na 100 000 lidí za týden 1584 případů. Nad 1400 je to ještě v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Relativně nejlepší je situace v Karlovarském kraji se 454 případy na 100 000 obyvatel. Z okresů je na tom nejhůř Prostějovsko a Šumpersko, nejnižší je týdenní incidence na Sokolovsku.

Pátečních 6169 lidí s covidem-19 v nemocnicích je zhruba o 900 víc než před týdnem. Naposledy byly počty hospitalizovaných takto vysoké počátkem letošního dubna. Covidových pacientů ve vážném stavu přibylo za týden o víc než 150 na 924. Nemocnice zejména na Moravě a ve Slezsku zastavily odkladnou péči, začaly také přesuny pacientů mezi kraji.

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo více než 2,1 milionu lidí. Zemřelo 32 744 z nich. V tomto měsíci je úmrtí už téměř 1900, denní počty zemřelých zatím pětkrát přesáhly stovku a jsou nejvyšší od počátku dubna.

U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo v pátek pozitivních 8,2 procenta vzorků, před týdnem to bylo šest procent. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl nakažených stoupl za týden z 15,1 na 16,6 procenta. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesla pozitivita z předchozích rekordních hodnot. Nákazu v pátek prokázaly čtyři z deseti těchto testů, zhruba stejně jako před týdnem.

Dávku očkování proti covidu-19 v pátek dostalo 65 858 lidí, před týdnem to bylo asi o 5500 méně. Nejnovější čísla navíc při pozdějších aktualizacích obvykle rostou. Podaných dávek přibylo v každém dni nynějšího týdne, zájem o vakcinaci zřejmě podpořila vládní omezení pro neočkované.

Dosud zdravotníci rozdali zhruba 13,34 milionu dávek. Většina vakcín je dvoudávková, někteří lidé už si také mohou přijít pro posilující třetí dávku. Dokončené očkování má 6,33 milionu lidí, posilující dávku dostalo zhruba 772 000 osob.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14711 1110,9 Případů 26. 11. 2045 17953,3 Aktivních případů: 53037 4005,0 Mrtvých 2714 204,9 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15098 1090,0 Případů 26. 11. 2216 20169,1 Aktivních případů: 49257 3556,1 Mrtvých 3376 243,7 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8559 1328,9 Případů 26. 11. 1559 19798,7 Aktivních případů: 28673 4451,8 Mrtvých 2025 314,4 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5902 1000,5 Případů 26. 11. 934 20270,2 Aktivních případů: 22879 3878,5 Mrtvých 1867 316,5 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1327 450,3 Případů 26. 11. 185 16811,0 Aktivních případů: 4902 1663,6 Mrtvých 1435 487,0 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7526 916,7 Případů 26. 11. 1001 17507,1 Aktivních případů: 22722 2767,7 Mrtvých 2492 303,5 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4214 949,8 Případů 26. 11. 783 20636,5 Aktivních případů: 10311 2323,9 Mrtvých 1284 289,4 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5039 913,4 Případů 26. 11. 737 21392,7 Aktivních případů: 14044 2545,8 Mrtvých 1730 313,6 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6990 1337,4 Případů 26. 11. 1211 21589,5 Aktivních případů: 20928 4004,1 Mrtvých 1418 271,3 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5870 1151,4 Případů 26. 11. 1138 18908,3 Aktivních případů: 17218 3377,3 Mrtvých 1361 267,0 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16929 1420,2 Případů 26. 11. 2774 17933,7 Aktivních případů: 60680 5090,7 Mrtvých 3345 280,6 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10721 1696,3 Případů 26. 11. 1784 20372,3 Aktivních případů: 36190 5726,1 Mrtvých 1670 264,2 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9173 1304,9 Případů 26. 11. 1574 16909,6 Aktivních případů: 27342 3889,5 Mrtvých 1582 225,0 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16896 1407,4 Případů 26. 11. 2364 19730,1 Aktivních případů: 60027 5000,0 Mrtvých 3475 289,5 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Vláda v demisi kvůli sílící epidemii vyhlásila od půlnoci na pátek na 30 dní nouzový stav, na který kabinet navázal nová plošná protiepidemická opatření. Zakázal vánoční trhy, mezi 22:00 a 05:00 musejí být uzavřené restaurace, bary či kluby a na kulturní, sportovní či vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí. Policie chystá namátkové kontroly nových omezení.

Kvůli potenciálně rizikové variantě koronaviru, které Světová zdravotnická organizace (WHO) přiřadila řecké písmeno omikron, musejí Češi i občané zemí EU ode dneška po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný.