Záškoláky by mohli řešit sociální pracovníci, ministerstvo práce má návod

Záškoláctví by podle projektu ministerstva práce a sociálních věcí mohli pomoci vyřešit školní sociální pracovníci. Ti by pracovali nejen s žáky, ale i s jejich rodinou. Absence by pomohlo odstranit také doprovázení dětí do škol nebo doučování. Vyplývá to z návrhů z projektu resortu, který chce rozvíjet nástroje na ochranu ohrožených dětí.