Posluchárny ČZU budou prázdné do konce týdne, univerzita prodlužuje opatření

Opatření platí do 8. března, a to pro všechny fakulty na zemědělské univerzitě a celý institut. „K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě komunikace ve vedení univerzity, s děkany fakult a s hygieniky. Jde nám momentálně zejména o uklidnění situace a zamezení šíření zbytečné paniky,“ vysvětlil rektor ČZU Petr Sklenička. Zavřená zůstávají také studijní oddělení.

Už během pondělí univerzita oznámila, že zakázala zahraniční cesty zaměstnanců do Jižní Koreje a severní Itálie, současně také prodloužila dřívější zákaz cest do Číny. Možná opatření by se mohla také dotknout chystaného reprezentačního plesu. Škola ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí monitoruje pohyb profesora, s kolika studenty a zaměstnanci se mohl setkat.

„Počet potenciálně zasažených spíše klesá, jelikož postupně zjišťujeme, zdali přihlášení studenti skutečně na výuku dorazili, či ne,“ připomněl ředitel Odboru bezpečnosti na ČZU Jan Borák.

Masarykova univerzita přerušuje výuku seniorů

Rektor Masarykovy univerzity v Brně rozhodl kvůli koronaviru o dočasném přerušení výuky Univerzity třetího věku. Zároveň na univerzitě vytvořili krizový tým, který se bude pravidelně jednou týdně scházet. Žádná další omezení běžné výuky škola neplánuje.

„Opatření se týká přibližně 3 000 seniorů, kteří jsou z pohledu nákazy a případných zdravotních komplikací ohroženou skupinou. Účastníci jsou informováni prostřednictvím sms a e-mailem,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Nejrozsáhlejší opatření zatím přijala Mendelova univerzita, jejíž rektorka rozhodla o přerušení výuky na dva týdny, studentům nařídila samostudium. Uzavřené zůstanou i menza, knihovny a studovny.

Univerzita Karlova funguje bez větších omezení

Rektorát Univerzity Karlovy zřídil štáb, který situaci monitoruje. Na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů. Mezi nimi je i lékař či virolog. Výuka se na univerzitě ale neruší, koleje a menzy normálně fungují.

Neruší se ani konference, plesy či jiné kulturní a společenské akce. Nicméně univerzita apeluje na osobní zodpovědnost účastníků a účast na akcích doporučuje jen lidem bez příznaků, kteří nebyli v rizikových oblastech. Univerzita také například počítá s vracením vstupného.