Zrušení Pražského jara je krajní varianta, říká ministr kultury Zaorálek

Ministerstvo kultury se situací zabývalo i proto, že Francie kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru zrušila každoroční veletrh Livre Paris. Konat se měl od 20. do 23. března.

„Zabývali jsme se i některými dalšími akcemi, které se chystají a u kterých to vypadá, že není úplně jisté, že se budou konat. Když jsme to spočetli, tak jsme zjistili, že ministerstvo kultury je to, které by mohlo mít dopady poměrně mimořádně rozsáhlé,“ řekl Zaorálek.



„Když člověk uváží, že všechen náš provoz souvisí s návštěvami, dokonce hromadnými návštěvami, všechny akce od festivalů až po muzea jsou spojeny právě s návštěvami lidí, tak jsem dospěl k závěru, že bych požádal vládu, abych se mohl účastnit příště Bezpečnostní rady státu,“ dodal. Rada bude znovu zasedat ve středu od 7:00.

S festivalem se uvidí

Podle ministra by ekonomické dopady byly i v případě mírného vývoje šíření koronaviru vážné. „Problém je v tom, že i pokud nebude velké množství (lidí) infikováno, bude se měnit chování zdravých. Lidé budou omezovat cestování, návštěvy veřejných institucí, galerií a podobně,“ poznamenal.



Na úvahy, zda by mohlo být zrušen například festival Pražské jaro, který se koná mezi 7. květnem a 4. červnem, je podle něj brzy. „Teď je to podle mě předčasné, jenom s tím začínáme počítat jako s krajní variantou, kdyby se situace nevyvíjela dobře,“ dodal.

V České republice jsou tři pacienti s nemocí COVID-19. Celkem bylo na nemoc vyšetřeno 211 lidí. Ve světě je přes 89 tisíc nakažených, nemoci podlehlo přes tři tisíce pacientů, ale přes 45 tisíc nemocných se uzdravilo.