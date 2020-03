Téměř 60 lidí nesmí kvůli obavě z koronaviru do VŠE, i když příznaky nemají

Nikdo ve škole neoznámil, že by měl příznaky onemocnění. Výuka i další akce pořádané VŠE fungují jinak bez omezení.



Machková vydala v pondělí příkaz, že do prostor VŠE nesmí po dobu dvou týdnů vstoupit nikdo, kdo se v posledních 14 dnech vrátil z Číny, Hongkongu, Íránu, Japonska, Singapuru, Jižní Koreje nebo ze severní Itálie. Kromě oblastí Lombardie, Benátska, Emilia Romagna a Piemontu platí zákaz vstupu do kampusu i pro návrat z alpského regionu Trentino-Alto Adige, které ministerstvo zdravotnictví zatím k rizikovým oblastem neřadí.

Studenti a zaměstnanci, kteří v těchto regionech byli nebo jimi projížděli po 17. únoru, mají podle vedení školy zůstat doma a oznámit to mailem na adresu karantena@vse.cz. Nařízení se týká jak kampusu na Žižkově a Jižním Městě v Praze, tak v Jindřichově Hradci.

Do středečního dopoledne se podle Mlynářové ohlásilo 57 lidí. VŠE má 13 261 studentů a 2 373 zaměstnanců, uvedla. Nikdo z těch, kdo se nahlásili, podle ní neuvedl, že by měl příznaky, kvůli kterým by se musel nechat testovat na koronavirus. Většina byla v severoitalských oblastech Benátska a Lombardie nebo v alpském regionu Trento-Alto Adige, sdělila mluvčí. „Řada z nich kontaktovala i příslušné hygienické stanice a svůj pobyt konzultovali,“ dodala.

Výuka ani akce pořádané VŠE nejsou v tuto chvíli nijak omezeny. Škola podle mluvčí zvýšila hygienická opatření, používá častěji dezinfekci. Nahlášení zaměstnanci pracují z domova a studenti budou omluveni z výuky, když doloží, že skutečně byli v rizikové oblasti. Stačí jim k tomu čestné prohlášení, vyplývá z příkazu rektorky.

ČZU výuku ruší

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) zrušila tento týden po dohodě s hygieniky veškerou výuku, protože u jednoho z jejích pedagogů po návratu z Itálie vyšel pozitivní test na COVID-19. Vedení Mendelovy univerzity v Brně pak v pondělí rozhodlo o preventivním zrušení výuky na dva týdny, ačkoli v ní zatím není znám žádný případ nakaženého studenta ani zaměstnance. V úterý z důvodů prevence omezila svou výuku výrazným způsobem i brněnská Veterinární a farmaceutická univerzita.

V Česku je zatím potvrzených pět případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažené jsou dvě zahraniční turistky, profesor z ČZU a dva lidé z Děčína, kteří byli společně lyžovat. Všichni se nakazili v Itálii.