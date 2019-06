Získával jsem od něj informace, říká ministr Vojtěch o kontaktu s lobbistou

V rozhovoru s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který s ním vedla redakce iRozhlasu, ministr potvrdil, že se setkával s lobbistou z různých důvodů. Zpočátku to pro něj prý byl možnost jak získat informace. Redakce má k dispozici několik e-mailů, ve kterých si oba vyměňují poměrně citlivé informace.

„On za mnou tehdy přišel, že se pohybuje ve zdravotnictví, a poukazoval na nějaké nestandardní věci. Já ho znal jako člověka, který se pohybuje v prostředí, které já jsem tak úplně neznal, byl jsem nově na ministerstvu a získával jsem informace od různých lidí,“ uvedl v rozhovoru.

Podle Vojtěcha se Horáček dříve prezentoval jako člověk, který chce pomoci a který chce rozkrýt nekalosti v českém zdravotnictví.

Vojtěch také v rozhovoru zdůraznil, že mu za jeho práci nikdy neplatil. „To byla věc taková, že on se mnou byl v kontaktu, já mu žádné peníze nikdy nedal,“ uvedl.

Když redakce webu iRozhlas konfrontovala ministra s výrokem, že se již v té době, kdy spolu komunikovali, o Horáčkovi psalo negativně, odpověděl jednoduše.

„Já se přiznám, že jsem ho nelustroval. To jsem zjistil později. Možná to byla moje chyba. Ale on tehdy přišel. Takových lidí bylo vícero, kteří se pohybovali v českém zdravotnictví a nabízeli, že odkryjí věci, které se zdají být ve zdravotnictví špatně,“ uvedl Vojtěch.

Ovlivňování veřejných zakázek a úplatky

Čas ovšem ukázal opak. Tomáš Horáček byl v červnu roku 2018 obviněn za ovlivňování přidělování zakázek v pražských nemocnicích, za což podle vyšetřovatelů žádal úplatky. Jeho firmy, zejména První chráněná dílna, získávaly nemocniční zakázky cíleně jako jediný uchazeč.

Horáček i Vojtěch se znají od roku 2017, kdy Adam Vojtěch nastoupil na místo tajemníka na ministerstvu financí. Mnohokrát se spolu prý spojili prostřednictvím mailu a sjednali si i několik schůzek. Po obvinění Horáčka spolu veškeré kontakty ukončili.

Po bitvě je každý generál, říká Vojtěch

V rozhovoru přišla řeč i na sponzoring hnutí ANO Andreje Babiše. Podle ministra se mu tehdy Horáček zmínil, že sponzoring poskytuje. „Nebylo to ale nic, co jsem vyjednával já. To byla pouze věc, kterou řešil předtím, nějak to se mnou komunikoval a chtěl kontakty na někoho, kdo to měl na starosti,“ odvětil.

Hnutí ANO podle ministra tyto peníze vrátilo ihned, když zjistilo, co je to za člověka.

V rozhovoru také konstatoval, že ani zpětně svoje jednání nehodnotí jako chybné. Uvedl, že v té době nedělal nic protiprávního a že ho také nikdo neupozornil na to, že Horáček manipuluje s veřejnými zakázkami. „Ano, po bitvě je každý generál. Kdyby mě někdo varoval, tak bych to řešil jinak,“ dodal v závěru.