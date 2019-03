Stíhaný lobbista prodal hrádek, prý tam bude centrum pro syrské sirotky

Novým „hradním pánem“ Kunzova se stal Jiří Šrámek. Muž bydlící v nenápadném malém domku se zataženými žaluziemi stojícím v zatáčce v klidné osmisethlavé obci Šebrov-Kateřina na Blanensku je majitelem firmy Green Care, která podle zjištění MF DNES na podzim od Tomáše Horáčka koupila stoprocentní podíl ve společnosti Kunzov s.r.o.

Na tu je podle katastru nemovitostí napsaný i stejnojmenný hrádek. Green Care se navíc stala novým akcionářem v další Horáčkově firmě – VIP invest, skrze kterou Horáček vlastnil dva bytové domy v Ústí nad Labem a budovu autosalonu v Rumburku.

Horáček, tou dobu ve vazbě, tak na Šrámkovy společnosti vyvedl alespoň část majetku. Některé pozemky také převedl na svého otce.

Podnikatel a lobbista, který čelí trestnímu stíhání od loňského června kvůli podezření z manipulace tendrů ve zdravotnictví, se z vazby dostal teprve před měsícem. Po celou dobu mu však policie nezajistila majetek.

Ale zpět na Blanensko. Jiřího Šrámka se MF DNES nepodařilo doma zastihnout. Podle sousedů pracuje jako technický pracovník v brněnské fakultní nemocnici a poslední dobou doma nebývá tak pravidelně jako dříve.

„Že by ale Šrámek měl hrádek? To spíš bude nějaký bílý kůň, ne?“ podivují se sousedé. Ani starosta obce Radek Kloz o ničem takovém neví.

Potvrzuje pouze, že Šrámek byl dříve členem obecního zastupitelstva. „Byl v opozici, ale tady na vesnici se žádná velká politika nedělá,“ říká starosta.

Deníku Právo se před několika dny povedlo Šrámka kontaktovat, řekl však pouze, že „chce mít klid“.

Z hrádku mělo být i díky dotacím wellness a školicí středisko...

O poznání sdílnější byl však brněnský advokát Luděk Růžička. „Ke Kunzovu se vyjadřuji já, jsem tím pověřen svými klienty, jak panem Horáčkem, tak panem Šrámkem,“ řekl MF DNES do telefonu Růžička.

Advokáta pojí úzké vztahy s Horáčkem i se Šrámkem. Patří totiž k několika právníkům, jejichž služby si Horáček platí, mimo jiné i v případě obvinění z manipulací zakázek ve zdravotnictví.

Se Šrámkem se zase znají v osobním životě i pracovně. Poté, co se v roce 2015 stal Šrámek majitelem firmy Green Care, nechal změnit její sídlo – na statek, který patří právě Růžičkovi.

Šrámkova Green Care, jak už bylo řečeno, v listopadu nakoupila od Horáčka podíly v jeho firmách. Horáček zároveň ale zůstal jednatelem. A co vlastně chystá podnikatelská trojice na Kunzově? Plány s hrádkem jsou prý jednoznačné – zrekonstruovat.

„Kvůli nekvalitní práci projektantů asi nevyjde plán to stihnout do konce letošního roku. Kvůli vadám jsme jim neuhradili celou částku, řeší se to teď u soudu,“ říká Růžička.

Dřívější Horáčkovy plány na úpravu hrádku počítaly s wellness a školicím střediskem. Na rekonstrukci Kunzova dokonce dostal za posledních pět let více než půlmilionovou dotaci z ministerstva kultury a dalších celkem 700 tisíc od Olomouckého kraje.

...teď se má stát útočištěm pro sirotky ze Sýrie či Ukrajiny

Teď Růžička tvrdí, že na hrádku vznikne centrum pro sirotky. „Chceme pomoci dětem ze Sýrie nebo osvobozených území Doněcka a Luhaňska,“ tvrdí. Nebrání se prý ale ani českým dětem.

„Pro nás je dítě jako dítě,“ dušuje se. Jak se však Šrámek, který se v minulosti živil převážně manuální prací a i v současnosti se podle všeho v nemocnici věnuje především údržbě, dostal k hrádku a údajné pomoci sirotkům?

„Právě proto, že pan Šrámek pracuje v nemocnici, vidí, co se děje na tomto světě, a tak se rozhodl, že se bude věnovat tomuto charitativnímu projektu,“ tvrdí Růžička.

Zároveň prý nevidí důvod, proč by manuálně pracující člověk nemohl získat hrádek.

„Obchodní společnost pana Šrámka pořídila obchodní podíl ve společnosti pana Horáčka za pro obě strany výhodných podmínek,“ říká advokát s tím, že nešlo o klasický nákup nemovitosti. Kupní cenu odmítl uvést s tím, že jde o obchodní tajemství.

Soud: Firma je nemajetná a jde o účelové vyvádění majetku

Deník Právo s odkazem na lednové usnesení přerovského okresního soudu, který řeší civilní spor mezi projektovou kanceláří a skupinou okolo Horáčka, uvedl, že soud konstatoval, že společnost Green Care je zcela nemajetná a lobbista Horáček v tomto případě vyváděl majetek ze svých firem zcela účelově, aby poškodil věřitele.

Zároveň soud zamezil začátkem letošního roku na první pohled neznámé zahraniční společnosti Arteos Global Invest Limited se sídlem v Hongkongu zřídit zástavní právo na majetek Kunzova. Za hongkongskou společnost přitom jednal Horáčkův obchodní partner Jindřich Štercl.

Podle Růžičky je firma Arteos jedním ze zahraničních investorů, který se chce podílet na opravě hrádku. „My nemáme v úmyslu projekt zastavit,“ trvá na svém Růžička.