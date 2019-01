Podnikatele Horáčka spojeného s kauzou pražských nemocnic pustili z vazby

11:09 , aktualizováno 11:48

Podnikatele Tomáše Horáčka, který čelí spolu s dalšími lidmi obvinění v kauze údajných manipulací s nemocničními zakázkami, propustili z vazby. Uvedla to ve středu Česká televize. Horáček byl ve vazbě kvůli obavám z toho, že by mohl působit na nevyslechnuté svědky či jinak mařit vyšetřování a že by mohl pokračovat v trestné činnosti.