Jak se mají školy chovat v době koronaviru? Odpoví šéf asociace ředitelů

Nový školní rok začne pro všechny žáky 1. září přímo ve školách. Při běžné výuce se budou ale dodržovat přísnější hygienická pravidla, oznámil už dříve ministr školství Robert Plaga.

Ve školách by se mělo například dbát na zvýšenou dezinfekci rukou nebo častější větrání. Manuály s doporučeními k fungování škol od ministerstva mají školám pomoci, aby se na začátek školního roku připravily. Doporučení by se měla týkat i škol v přírodě, fungování družin či kroužků.

Moderátor Vladimír Vokál se prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého bude v úterý od 11:30 ptát mimo jiné i na to, co všechno se změní novým školním rokem a jak hodně se české základní školy inspirují v protikoronavirových opatřeních v zahraničí? A jak jsou školy připravené na případnou výuku na dálku?

V říjnu chce Plaga navíc školám na laptopy a licence pro vzdělávání na dálku poslat v říjnu peníze podle počtu učitelů, konkrétně 20 tisíc korun na jednoho. Ministerstvo to vyjde na celkových 1,28 miliardy korun. Vládu proto Plaga žádá o 985 milionů korun. Počítače budou muset školy nakoupit do konce prosince.

Rozstřel živě s Michalem Černým V úterý 18. srpna od 11:00. Moderuje Vladimír Vokál.

Peníze mají podle návrhu dostat kraje, které je následně přerozdělí.

Nejpozději během září by se každá škola měla dozvědět, kolik peněz dostane, na začátku října by mělo ministerstvo peníze do regionů poslat.

Částka 20 tisíc korun má podle ministerstva stačit na notebook umožňující využívání software pro distanční způsob vzdělávání (pořizovací cena od zhruba 15 tisíc korun), příslušenství a nutné softwarové vybavení.