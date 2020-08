Na jednoho učitele 20 tisíc korun. Školy dostanou přes miliardu na laptopy

Ministerstvo bude vycházet z počtu učitelů vykázaného k 30. září loňského roku. „Cílem je zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit,“ uvádí se v dokumentu.



Peníze mají podle návrhu dostat kraje, které je následně přerozdělí. Nejpozději během září by se každá škola měla dozvědět, kolik peněz dostane, na začátku října by mělo ministerstvo peníze do regionů poslat.