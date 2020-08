Jaké budou výjimky z nošení roušek od 1. září, poví resort zdravotnictví

V mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví bude speciálním a mateřským školám udělena výjimka, podobná té, která pro ně platila na jaře. Žáci v ostatních školách budou moci od září sundat roušky jen uvnitř tříd, na chodbách a v dalších společných prostorách včetně školních jídelen si je naopak budou muset nasadit.

„Pokud jsou od 1. září plošně povinné roušky, tak ve speciálních školách, kde i v jarní sezoně nebyly, tak v tuto chvíli tam také nebudou. Bude tam výjimka z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. „Předpokládám, že obdobný přístup jako u speciálních škol bude i u škol mateřských,“ dodal.

Nošení roušek při pohybu mimo domov bylo v Česku povinné od poloviny března, postupně bylo zmírňováno. V pondělí vláda oznámila jejich znovuzavedení. Opatřeními má ministerstvo specifikovat například to, pro koho budou platit výjimky.

Do konce června je nemusely nosit děti do dvou let, děti v mateřských školách nebo lidé s poruchou intelektu, jejichž mentální schopnosti to neumožňují.

Povinné nebyly ani pro herce při představeních nebo natáčení, pro moderátory v rozhlase či televizi nebo při pořizování portrétních nebo skupinových fotografií. Nemuseli je nosit ani řidiči MHD v uzavřených kabinách, lidé vystavení při práci působení velkého tepla nebo plavčíci u bazénů.

Naopak povinné přes léto zůstaly roušky například v pražském metru.

Podle pondělního vyjádření Adama Vojtěcha se nepočítá s nošením roušek v restauracích nebo v provozech, kam není přístup veřejnosti, například kancelářích.