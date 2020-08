Obětujme zdraví seniorů a získejme imunitu, navrhoval švédský epidemiolog

21:01 , aktualizováno 21:01

Švédsko řeší novou kritiku ohledně svého lehkovážného přístupu k pandemii koronaviru poté, co se na veřejnost dostala řada e-mailů hlavního epidemiologa Anderse Tengella. Ten se v nich expertů dalších zemí například ptal, jestli by vyšší úmrtnost starších lidí mohla být přijatelná, pokud by to vedlo k rychlejšímu vzniku kolektivní imunity.