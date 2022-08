Za malý byt 23 tisíc. Nájmy za rok výrazně vyskočily. A jen tak se nezastaví

Praha sice od krajů cenově odskakuje, ani tak se ale nedá říct, že by se jinde bydlelo za hubičku. V Jihomoravském kraji se stejná dispozice pronajímá za víc jak 14 tisíc, ve Středočeském kraji je to téměř třináct a půl tisíce. Vyplývá to z údajů portálu Reality.iDNES.cz.