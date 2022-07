Karty se obracejí. Zájemců o nákup nemovitosti ubývá, odhalil průzkum

Aktuální průzkum potvrdil to, o čem už se mluví delší dobu: na nemovitostní trh dorazilo citelné ochlazení. Více než polovina oslovených realitních makléřů v průzkumu shodně uvádí, že kupujících je proti druhé polovině loňského roku výrazně méně.

Za ochlazením stojí především vysoké úrokové sazby, které ve snaze tlumit dvoucifernou inflaci šponuje Česká národní banka. „Financování koupě nemovitosti pomocí hypotéky se tedy v porovnání s loňskem výrazně prodražilo a mnozí zájemci své plány na pořízení vlastního bydlení přehodnotili,“ uvádí k vývoji na trhu Veronika Kráčmar Hegrová, obchodní ředitelka hyponamiru.cz.

Nižší poptávka se promítá i do doby prodeje nemovitosti. Zatímco ještě loni našla většina nemovitostí nového majitele do týdne, v horším případě do měsíce, nyní více než polovina nemovitostí čeká na svého kupce až dva měsíce.

Přes tři čtvrtiny oslovených realitních makléřů navíc potvrdily, že v prvním pololetí letošního roku přišel obrat proti minulým letům a počet volných nemovitostí určených k prodeji postupně rostl. Ještě v druhé půli roku 2021 přitom většina realitních kanceláří pociťovala nedostatek bytů i rodinných domů.

„Zájemci o pořízení vlastního bydlení mají nyní díky širší nabídce vyšší šanci získat nemovitost podle svých představ. I když jsou ceny bytů a rodinných domů na maximech, prodávající začínají být mnohem otevřenější k poskytnutí určité slevy,“ uvádí Kráčmar Hegrová.

Češi chtějí do měst

Nejvyšší poptávka je dlouhodobě po bytech ve velkých městech, jinak to nebylo ani v první polovině letošního roku. Podle průzkumu téměř 90 procent kupujících projevilo zájem právě o tento typ nemovitosti. Ve druhé polovině loňského roku přitom chtělo koupit byt ve městě „pouze“ necelých 65 procent klientů oslovených realitních kanceláří.

Důvodem nárůstu zájmu o život ve městě mohou být i vyšší náklady na dopravu. Ceny pohonných hmot jsou nyní stále velmi vysoké a každodenní dojíždění do města za prací, nákupem nebo školy se tak může prodražit.

Nejčastěji zájemci o bydlení chtějí nemovitost s cenovkou do šesti milionů korun. „Dražší dům nebo byt si dnes mohou dovolit pouze movitější lidé s nadprůměrným příjmem nebo ti, kteří například získali větší obnos peněz prodejem jiné nemovitosti či jiného majetku,“ doplňuje Kráčmar Hegrová. V první půlce tohoto roku stejně jako loni dominovaly mezi zájemci o vlastní bydlení mladé rodiny a páry ve věku okolo třiceti let.

Nákup bytu za vlastní úspory

Podle oslovených realitních makléřů lidé na rozdíl od loňska při nákupu nemovitosti mnohem častěji spoléhají na vlastní úspory. Více než 44 procent dotázaných uvedlo, že zaplatí celou kupní cenu z vlastních úspor a úvěr neřeší.

Stejné procento zájemců si i při současných úrokových sazbách plánuje vzít si hypotéku. Financování nemovitosti hypotečním úvěrem se v letošním roce ještě více prodražilo. „Zatímco ještě na začátku tohoto roku se sazby hypoték pohybovaly v okolí tří procent, nyní již překonaly šestiprocentní hranici. A v následujících měsících může být ještě hůř. Kdo potřebuje rychle vyřešit vlastní bydlení, neměl by s uzavřením hypotéky příliš dlouho otálet,“ uzavírá Veronika Kráčmar Hegrová.