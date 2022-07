Na nový byt má málokdo. Musíme slevit ze standardů, říká šéf Skanska Reality

Poprvé po dlouhé době se z řad analytiků a dalších expertů člověk může dozvědět, že ceny nemovitostí dále neporostou. Naopak, že by mohly začít klesat. Bude to pro vás problém? Nebo naopak nečekáte, že se tyto odhady vyplní?

Developerům stejně jako komukoli jinému rostou náklady, a to jak na pozemky, právní nebo marketingové služby a enormní zdražování se týká také všech našich klíčových vstupů, ať už jsou to stavební materiály, pohonné hmoty, ceny energií apod. To podle nás není prostředí, které by zavdávalo možnost, aby ceny nemovitostí klesaly. Musel by přijít nějaký významnější impulz typu globální ekonomické krize.

Novou situací je zejména válka na Ukrajině, která spoustu věcí zkomplikovala. Nicméně zdražování prakticky všeho začalo už před válkou v loňském roce. Inflace stoupá, tím pádem se zdražují úvěry, protože Česká národní banka zvyšuje základní úrokovou sazbu. Pro většinu klientů se tak komplikuje možnost získat nemovitost. Na druhou stranu zejména o nové bydlení v Praze je stále velký zájem.