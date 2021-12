Neočkovaným se od pondělí ztíží návrat z Itálie, Norska či Bulharska

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy v současné době patří ze zemích v Evropě pouze Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí do seznamu „zelených zemí“ spadá Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Kolumbie, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Mezi země, které se vyznačují středním rizikem nákazy, v současné době nespadají žádné státy.

Vysoké riziko nákazy (červená barva na mapě cestovatele) nyní vykazuje Bulharsko, Finsko, Francie, Portugalsko včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Rumunsko, Malta, Itálie, Švédsko a Španělsko vč. Kanárských a Baleárských ostrovů.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Monako, Irsko, Island, Rakousko, Řecko, Estonsko, Litva, Polsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko a ostatní třetí země mimo EU.

Podmínky návratu

Při návratu ze zemí všech kategorií je nutné vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území Česka nebo nejpozději do pět dní po vstupu na území republiky mají všichni občané povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test.

Lidé, kteří se vrací ze zemí červené nebo tmavě červené kategorie, musí ještě před návratem do Česka vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud se vrací do země hromadnou dopravou.

Pro tyto cestující platí také povinnost podstoupit po návratu do republiky PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. V případě, že lidé cestující ze zemí červené a tmavě červené kategorie, použijí k návratu individuální přepravu, nemusí test podstoupit před začátkem cesty.

Výše uvedené podmínky se netýkají těch, kteří mají dokončené očkování, nebo těch, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid. Tito lidé musí vyplnit příjezdový formulář.

Česko uznává očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončenou vakcinaci z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo jí odpovídající vakcínou, kterou schválila Světová zdravotnická organizace (WHO) pro nouzové použití. Tito lidé musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněn v seznamu certifikátů na webu ministerstva. Může jít také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle evropského nařízení.

Opatření kvůli variantě covidu omikron

Od soboty nemohou do České republiky vstoupit občané třetích zemí, kteří byli v posledních 14 dnech více než 12 hodin v osmi afrických zemích - Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku, Zambii.

Občané ČR a EU a držitelé dlouhodobých pobytů v ČR tak mohou učinit za přísných podmínek. Před návratem se musejí prokázat negativním PCR testem a rezervací na další test, který musí podstoupit do 24 hodin po vstupu do ČR. Následně musejí další test absolvovat nejdříve 10., nejpozději 14. den po návratu, do té doby musí být v samoizolaci. Při nezbytných cestách ven musejí nosit respirátor třídy FFP2.

Nejsou doporučeny cesty do zmíněných zemí. Opatření zatím platí do 12. prosince. Vláda tak činí ve snaze zabránit šíření nové nebezpečné varianty koronaviru, která byla zachycena v JAR.

Výjimku mají pracovníci mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a děti mladší šesti let, pokud nenavštěvují předškolní zařízení.