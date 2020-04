Deník bílé mafie. Dbalý se ožere, kdoví co vybleje, bálo se Rittigovo okolí

Kniha Sněžím! – Deník bílé mafie nemapuje jen osud lékaře závislého na kokainu, ale i celou vlivovou síť, která „cizopasila na těle elitního státního špitálu“.

Hledá odpovědi i na to, proč v policejní síti neskončil i lobbista Ivo Rittig, který prokazatelně tahal zpovzdálí za nitky?

Navíc když citované odposlechy z hotelu Ventana zachytily obavy, které Rittig a jiní ve vztahu k Dbalému sdílel. „On se v tom baráku úplně zdiskreditoval. Nejhorší je, že on je pro nás nebezpečnej v tom, že ví určitý penzum informací, a v momentě, kdy se vožere, tak nevíme, co a komu vybleje,” říká na dosud nezveřejněných odposleších jeden z hostů Iva Rittiga.

Jméno vlivného zákulisního hráče případ Nemocnice Na Homolce propojuje s kauzou Nagygate, zosobněnou někdejší milenkou premiéra Petra Nečase Janou Nagyovou.

„Blíží se to k nějaký revoltě“

Jak Kedroň vyčetl v ředitelském deníku, Dbalý si sám před sebou opakovaně přiznával, že hraje vysokou a nebezpečnou hru. „Padá Topolánkova vláda!!! Večer telefonicky s Ivem Rittigem. Už to koliduje s jejich obchodními zájmy. Měl bych si uvědomit, že už to není fakt žádná prdel a že mi možná jde o život!!!“ zapsal si.

Kniha Sněžím! – Deník bílé mafie se může číst i jako neoficiální kronika politického zákulisí první dekády nového tisíciletí. Odposlechy totiž zachytily autentickou paniku, která zavládla i v dříve hájených kruzích. A to poté, co Iva Rittiga a jeho společníky začali vyšetřovat detektivové vedení Robertem Šlachtou.

„Já jsem jí říkal, že je přeci, kurva, rozdíl, jestli na nás jedou tanky se Šlachtou, nebo jestli něco pindá nějaký agent zprava zleva,“ prohlásil podle odposlechů Rittigův právník David Michal.

„To není žádná prdel, protože Tomáš má skončit, já se odstěhovat. Tak co to má, kurva, znamenat? Co se tady teď děje?“ vytáčel sám sebe Rittig a vzápětí si ulevil: „To je zkurvená doba, vyjebaná…“ „Tady se to blíží k nějaký revoltě,“ vmísil do hovoru další z přítomných, lobbista Tomáš Jindra.

Po stopách milionového kufru

Kniha líčí i zatím nepopsané zákulisí vyšetřování Vladimíra Dbalého. Ve velkém detailu ukazuje, jak vyšetřovatelé našli druhý z klíčových důkazů – kufr, v němž Dbalý ukrýval miliony, zlato či nejdražší českou známku.

Jelikož se o plánované domovní prohlídce dozvěděl s předstihem, podařilo se mu usvědčující zavazadlo včas ukrýt. Nakonec jej ale zradila láska k drahým vozům. Limuzína, s níž se nerozloučil ani po vynuceném odchodu z vedení nemocnice, totiž v sobě měla zabudovanou GPS, která detektivy přivedla až k balíkomatu na jednom z pražských sídlišť. A tam našli kriminalisté další vodítko, na jehož konci byl kufr v hodnotě 34 milionů korun.

Když vyšetřovací tým identifikoval Dbalého pomocníky, on sám to u výslechu komentoval slovy: „Nechtěně a naivně jsem do toho zatáhl své dva kamarády a manželku.“

Vyšetřovatelka: Bylo podezřele uklizeno

Z původně přímočarého textu o jednom tunelovaném špitálu se nakonec stal košatý chorobopis protikorupční policejní jednotky, která léta nebyla schopna či ochotna úplatkářství v Nemocnici Na Homolce postihnout. Kauza se totiž hnula kupředu teprve s příchodem vyšetřovatelů, kteří předtím zatkli s úplatkem v ruce vlivného politika Davida Ratha.

„Několikrát se mi stalo, že mí podřízení, kteří se vraceli z jiných realizací, se mi zmínili o tom, že na místě, kde byli na prohlídce, bylo podezřele uklizeno. Anebo že bylo vidět, že nás tam někdo čekal,“ vypověděla na Generální inspekci bezpečnostních sborů Jana Šebková, vyšetřovatelka kauz Dbalého a Ratha.

„Obecně v mých kauzách, kde jsem byla buď hlavním zpracovatelem, nebo vedlejším, tak to byl únik v Homolce, a pak jsem dělala spis s názvem Důvěra, ten souvisel s hejtmanem Davidem Rathem. I tam došlo k úniku informací,“ nadiktovala do výslechu, s nímž kniha Sněžím!/Deník bílé mafie rovněž pracuje.

Kniha obsahuje faksimile policejních protokolů a přepisů odposlechů, mimo jiné i doteď nepublikované usvědčující fotografie. Dbalý je pořídil sám s pomocí samospouště. Pózuje na nich jen v trenýrkách před štosy bankovek. Aby nebylo pochyb, na jednom ze snímků třímá v rukou bílou čtvrtku papíru s nápisem „cca 28 000 000“.

„Málokdy se poštěstí, aby literatura faktu byla napsána tak čtivě, že funguje jako thriller, detektivka a mafiánská story zároveň. Tohle všechno knížka Radka Kedroně splňuje. Už od prvních řádek rukopisu nám bylo jasné, že ji chceme vydat, protože se nám dostala do ruky kniha, která se objeví jednou za uherský rok – Radek Kedroň pochází z Uherského Hradiště. Je to kniha, která je jedním z klíčů k pochopení, proč se naše společnost nachází tam, kde je,“ říká Jan Dražan z Nakladatelství Zeď, které knihu Sněžím!/Deník bílé mafie vydalo. Publikace se dostala do prestižního výběru Velký knižní čtvrtek.