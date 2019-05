Ivo Rittig

Pražský městský soud zprostil viny všech 17 obžalovaných, zapletených do údajného tunelování...

Bavili se jen o naprosto nedůležitých tématech. Zapovídali se, protože se už mnoho let neviděli....

Od razie na Úřadu vlády uplynulo pět let a nikdo není pravomocně odsouzen. Kauza žije dodnes....

Policie po letech znovu vyrazila do právní kanceláře MSB Legal. Podle Vrchního státního...

Bývalý detektiv protimafiánského útvaru Jiří Komárek odešel ve čtvrtek od soudu poražen. Za to, že...

Vláda bude jednat o návrhu, který by z lobbingu udělal povolání podléhající registraci. Lobbisté by...

Bývalý premiér Petr Nečas radí miliardáři Pavlu Sehnalovi, a to jak v obchodních, tak i politických...

Kamil Jirounek, jenž si odpykával šest let vězení v kauze padělané směnky na 127 milionů korun, je...

Zásah na Úřadu vlády po čtyřech letech: zatím žádný pravomocný rozsudek

13. června 2017

Jsou to čtyři roky, co proběhla do té doby nevídaná a někdy kritizovaná policejní akce na Úřadu...