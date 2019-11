Kdo kryje Vémolovi záda? Lobbista Rittig oprašuje svou zálibu v boxu

Z Rittigova instagramového účtu vyplývá, že jsou s Karlem Vémolou skoro jako bratři. Společné jízdy zvěčňují na videích. „Pořídil jsem si nového osobního šoféra, to jen tak někdo nemá,“ chlubí se na jednom z nich Vémola. U volantu je Rittig. „Kam chcete?“ ptá se. „Na Pařížskou, na nákupy,“ nařizuje Vémola. „Zařídím,“ slibuje Rittig.

Na dalším snímku je Rittig naopak v pozici spolujezdce. „Tak mám takový dojem, že je dneska pátek. A kampak to dneska jedeme?“ ptá se Rittig. „Služebníček, dneska se kolo obrátilo. V sobotu musím na přechodu někoho zmlátit, aby mě šéfík zase vozil,“ odpovídá Vémola.



„No nevím, nevím, jestli mu to dovolím. Ale vemte mě třeba do Revoluční, pane Vémola,“ zakončuje konverzaci Rittig.

Mříže a box

Ivo Rittig se vyučil prodavačem. Odseděl si pár let ve vězení, když se přišlo na to, že z pokladny zmizelo téměř 800 tisíc korun. Ráno trénoval box v klubovně na Smíchově a odpoledne pracoval v kavárně hotelu Alcron v centru Prahy.



„Zíral jsem, kam až to Ivo dotáhl,“ citovala v roce 2014 MF DNES jeho kamaráda z mladých let, boxera a také prý někdejšího veksláka z Alcronu Stanislava Tišera. Ten o Rittigovi říká, že uměl vždycky vydělávat. „Jako boxer byl průměr, ale ve vekslování byl dobrý. Pracovitý a šikovný,“ tvrdí Tišer.

Ivo Rittig byl v 90. letech promotérem těch nejlepších boxerských utkání. Do Česka poprvé přivezl hvězdy, jako jsou Jean-Claude van Damme nebo Chuck Norris. Ze světa boxu se poté Rittig vytratil. Nyní jeho instagramový účet prozrazuje, že je opět zpět v „ringu“.

Karel Vémola, který si říká Karlos Terminátor Vémola, byl stejně jako Rittig ve vězení. Nedokázal si pohlídat účetnictví, řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. Začínal jako vyhazovač v Londýně. Nyní je zápasníkem MMA (bojový sport bez využití zbraní, umožňuje údery i chvaty).

Vémola sám o sobě říká, že má rád všechno extrémní. „I ženské se mi líbí extrémně vyšperkované plastickými operacemi, musí mít obrovská silikonová prsa. A auta to samé, obrovská kola, nárazníky, spojlery,“ přiznal. Je také velkým příznivcem nedávno zesnulého Karla Gotta.

Rittig v rozhovoru pro Lidovky.cz prozradil, že nevylučuje, že by se v bojových sportech v budoucnu začal více angažovat. „Zatím v tom ale nepodnikám, spíše lidem radím a pomáhám. Aby mě to zajímalo na sto procent, musí se to cenově posunout do zahraničí. Chce to jiné země, kde žije třeba padesát milionů lidí,“ myslí si.



„Trochu se starám o Vémolu“

„Jsem spíše v roli pozorovatele, starám se trochu o Karlose Vémolu a o pár boxerů, zajímá mě to spíše zvenku. Aby mě to zajímalo na plné pecky, muselo by to být za jiné peníze,“ prozradil Lidovkám a dodal, že je jeho prioritou MMA a celkově bojové sporty. „Je možné, že boxerům někdy s něčím pomůžu,“ odpověděl Rittig na dotaz, zda má zájem o pomoc boxu.

Na svém instagramu Rittig okomentoval i československou MMA bitvu Oktagon. Na ní se Karlos Vémola střetl o víkendu se zápasníkem Atillou Véghem a před zápasem sliboval, že neprohraje.



„To se nestane! O tom vůbec nepřemýšlím, vyhraju. Chci jen říct, že tenhle Zápas století buduje legendu, chci, aby se můj příběh vyprávěl ještě dlouho po mé smrti,“ hřímal Vémola. V zápase Végh však nakonec Vémolu knokautoval.

„Karlos bude vždycky náš chlap. I to je sport. Chlape vstaň, vyndej hlavu z dlaní a jedeme dál. Jednou to přijít muselo. S prohrou se dostane na každého a teď jsi to byl ty. O to větší důvod pořádně makat,“ reagoval Rittig.



Od podnikání až k politickým špičkám

Rittiga kriminalisté v roce 1985 zatkli za krádeže z pokladny samoobsluhy v centru Prahy, kde působil jako vedoucí. Odseděl si pár let ve vězení, v 90. letech ho dostala ven amnestie vyhlášená tehdejším prezidentem Václavem Havlem.

O třicet let později je jméno Ivo Rittiga jedním z nejskloňovanějších. Stal se vlivným podnikatelem, lobbistou a jedním z nejmocnějších mužů, který byl napojen na nejvyšší politické špičky. A pronásleduje ho série soudních případů.

Na začátku 90. let začal podnikat v oblasti luxusní módy. Do Prahy Ivo Rittig vozil oblečení věhlasných značek. Právě díky němu měla spousta důležitých lidí přístup k luxusnímu oblečení. Podle týdeníku Respekt si Rittigovy firmy půjčily u Komerční banky několik set milionů korun, které ale podle týdeníku nesplatily, načež byl dluh vyveden do České konsolidační agentury.

Přes obchodování s módou v Pařížské ulici seznámil s Tamarou Kotvalovou, která je bývalou ženou politika z ODS Petra Bendla. Mnozí se domnívají, že právě kontakty s ním mu pomohly do vlivných pater politiky. Rittigovo podnikání je spojováno s politickými vazbami na ODS a velkými veřejnými zakázkami.

PID i BIS

Lobbista je známý například v souvislosti s kauzou jízdenek pro pražský dopravní podnik. V kauze byl začátkem loňského února podán návrh na obžalobu Rittiga a dalších 17 lidí, letos v květnu soud zbavil obžaloby všechny obviněné.



Jednou z dalších kauz, ve které Rittig figuruje, je únik informací z Bezpečnostní informační služby. V případu, který souvisí se zásahem na Úřadu vlády v červnu 2013, jsou vedle Rittiga a jeho obchodního partnera Tomáše Jindry obžalováni nebo bývalá ředitelka kabinetu premiéra Jana Nečasová, dříve Nagyová.

Soud v případu rozdal podmínky, odvolací soud ale rozsudky zrušil a nařídil věc znovu projednat. Pražský městský soud se kauzou údajného vyzrazení utajované zprávy BIS bude zabývat znovu.