Detektiv Nevtípil vyšetřující kauzu Čapí hnízdo skončil, potvrdila policie

Čapí hnízdo. 14 let stará věc. Účelově objednané stíhání, aby mě odstranili z politiky. Protože jsem s nimi nechtěl krást. Vytáhnou to vždy před volbami. Kdo? Ta parta, co tady od revoluce spolu tak skvěle funguje a nikdy pro vás nic neudělala. https://t.co/xMhVAR13Ku