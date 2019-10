Soud poslal exředitele Homolky Dbalého za korupci na 8,5 roku do vězení

Společně s dalšími obžalovanými Emilií Bialešovou a Romanem Žďárkem má Dbalý také uhradit nemocnici způsobenou škodu ve výši 49,5 milionu.



Případ se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011, a to konkrétně poradenských a konzultačních služeb, účetních a medicínsko-právních služeb a právních služeb, jež nemocnici poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal) spojovaná s lobbistou Ivem Rittigem. Dbalý za uzavření smluv přijal podle rozsudku úplatky ve výši 12 milionů korun.

Soud uznal Dbalého vinným nejen z přijímání úplatků, ale také z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Klíčovým důkazem byly i tentokrát lékařovy podrobné deníkové poznámky, které policie objevila při domovní prohlídce. Dbalý si také před zadržením schoval u známého kufr s hotovostí a ceninami v hodnotě 34,5 milionu. Podle státního zástupce si takovou částku nemohl legálně vydělat, a to ani společně se svou manželkou.

Bývalé nemocniční účetní Bialešové a advokátovi z MSB Legal Davidu Michalovi uložil soud čtyřleté vězení, někdejšího právníka nemocnice Žďárka poslal za mříže na 3,5 roku. V rámci peněžitého trestu mají Bialešová a Žďárek každý zaplatit státu 3,65 milionu a Michal 2,4 milionu korun. Zbývající obžalované Zdeňka Čápa a Josefa Kantůrka soud potrestal podmínkami a peněžitými tresty ve výši jednoho milionu a 600 tisíc korun.

Dbalý byl za braní úplatků nepravomocně odsouzen už v první části kauzy, která zahrnovala zakázky na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože. Za braní úplatků ve výši 27,8 milionu korun mu soud uložil devět let za mřížemi a trest propadnutí majetku. Šestice ostatních obžalovaných si má odpykat odnětí svobody v délce od čtyř do osmi let a dostala citelné peněžité tresty.