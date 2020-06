KOCOURKOV Jakuba Kvasničky: Po pandemii. Český národ bez švédských stolů

Už žádných osmnáct přeplněných talířů s různými chody, které předevčírem byly úplně jinými chody, akorát to teď zapekli. Už žádné „Společně to zdlábneme“. Jen si představte ty nespokojené recenze na Invii: Jarmila, 59 let, Boskovice: „Po celou dobu dovolené jsme měli s manželem hlad.“ Tomáš, 42 let, Benešov: „Moře bylo hezké, ale štvala mě nemožnost fotit mé tlusté děti u švédských stolů s nazdobenými dorty a obřími melouny, do kterých jsou vyřezané ornamenty.“