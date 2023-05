Nemám rád cancel culture. Lidstvo směřuje do háje, říká Novotný z Oktagonu

Traduje se o něm, že na konci 90. let obcházel místní televize a s větou „nikdy jsem to nedělal, ale jsem velmi dobrý“ se ucházel o místo sportovního komentátora.

„Vždycky jsem byl takový. Já jsem ten, kdo chce kopat poslední penaltu a vzít veškerou zodpovědnost na sebe. Já to mám rád. Samozřejmě ve mně je taky někdy malá dušička, jsem nervózní, vystresovanej, občas se zpotím a tak dál. Ale moje představa, ta jediná možná, je, že to prostě bude fungovat, že to zvládnu, že to bude úspěšné... Tak to mám celej život,“ popisuje v Rozstřelu Ondřej Novotný s tím, že když se chodil kdysi nabízet do televize, přemýšlel, čím zaujme.

Odkomentovanou měl v té době jak sám říká už snad miliardu věcí. „Jako malej kluk jsem pořád sledoval sport. Nechodil jsem třeba ani do školy kvůli tomu, že byla zrovna olympiáda, fingoval jsem nemoci. Komentoval jsem všechno na Eurosportu. Dříve mi volali lidi o půlnoci opilí někde z párty ve tři ráno a ptali se třeba, kdo vyhrál v roce 1993 NBA. Jsem jak databanka,“ vysvětluje podnikatel a komentátor, jehož prarodiče byli vrcholoví sportovci, reprezentanti v basketbalu a volejbalu, dědeček byl dokonce prvním poválečným mistrem Evropy.

Novotný promluvil během rozhovoru také o reality show Survivor, kterou moderuje a jejíž finále budou moci diváci sledovat už ve středu 17. května. „Finalisté jsou zajímavá trojice, kterou bych si rozhodně netipl. Což je důležité říct, protože zatím jsem se nikdy nemýlil. Řekl bych, že u dvou z nich je tam velmi zajímavá sociální hra.“

Obecně je podle Novotného Survivor návratem ke kořenům, kdy jsme žili v kmenech a kdy si každý s minimem informací musel vystačit ve skupině nějakých lidí. „Všechno je postavené na vaší empatii, sociálních hře, důvěře, schopnosti to celý přečíst, vytvářet příběh, sem tam zalhat. To je vlastně náš život. A ten Survivor to fantasticky reflektuje. Reflektují se tam genderové věci, nálady ve společnosti, povolání, prostě všechno, co zažíváme. Jen to tam víc jde na povrch. A vy se vlastně snažíte o to, co v normálním životě. Bavit se i s lidmi, kteří vám nesedí, a dostat situaci někam, kam si přejete. Ale ten stejný nápad jako vy tam má 24 lidí,“ říká.

Během letošního vysílání reality show byl kritizován za výroky, které směřoval k jedné ze soutěžících, Žanetě, v situaci, kdy se zjišťovalo, kolik kilogramů kdo na ostrově zhubl. Někteří si pak jednu z reakcí Novotného přeložili jako bodyshaming, tedy zostuzování těla.

„Je to umělá kauza. Nemám to rád. Cancel culture a woke. Jestli začneme hrát na to, že se nic nikoho nikdy nesmí dotknout, tak jsme za mě jako lidstvo v háji. A taky tam podle mě směřujeme. Řešíme věci, které jsou nepodstatné, a mnohé podstatné věci naopak neřešíme. Jestli se to kohokoliv dotklo při sledování, tak mě to samozřejmě ultimátně mrzí. Ale je to soutěž, ve které se hubne, která jde na hranu a daleko za ni. Ty lidi to baví, jsou tam dobrovolně. Nikdo z nich s tím problém nemá, může kdykoliv, v uvozovkách odejít,“ vysvětluje Novotný.

Zakladatel česko-slovenské organizace Oktagon MMA se rozpovídal také na téma blížícího se zásadního zápasu, při kterém se proti sobě 20. května utkají i dvě hlavní tváře tohoto chystaného turnaje, Patrik Kincl a Karlos Vémola. Co se týká investovaných peněz i kvality, mělo by jít o největší turnaj v historii organizace a Kincl s Vémolou si za svou účast mají odnést rekordní výplatu.

„V tuto chvíli jsme třetí největší sportovní kolos v republice, po fotbalové Spartě a Slavii. A samozřejmě míříme ještě dál,“ plánuje Novotný. Toho se novináři snad v každém rozhovoru po jednom z jeho výroků ptají na Ivo Rittiga, který byl vyšetřovaný kvůli machinacím se stamilionovými veřejnými zakázkami.

Šéf Oktagonu v podcastu U Kulatého stolu prozradil, že to byl právě Ivo Rittig, který pomohl s přestupem Karlose Vémoly z krachující organizace XFN do Oktagonu, který byl tehdy na vzestupu.

„Je to někdo, o kom si všichni myslí, že je grázl, že je levý a že je arcizloun. Ale nikdo ho nikdy při ničem nechytil. Chápu, že to asi není nejhodnější kluk ve třídě, že je to lobbista, který se pohybuje na hraně. Ale ve světě bojových sportů musím jednat s desítkami takových lidí,“ vyjádřil se v roce 2021 Novotný.

Klasický „ťukes“ se zápasníky před bojem. Zde se Ondřej Novotný zdraví s Karlosem Vémolou.

„Ano, řekl jsem, že československý sport je postavený na tom, že je to dost šedá zóna. Víme, že spousta sportovců v klubech, kde jsou zaměstnaní, jsou, jak se říká, ičaři. Proč asi, že jo. A je to spousta jiných věcí. Sport je tu bitý dlouhodobě. Nemáme zajímavá sportoviště, děti nemají sportoviště. Celá ta banda, která se tím posledních dvacet let nezabývala, by zasloužila... To je jako se školstvím,“ postěžoval si Novotný.

V průběhu rozhovoru v pořadu Rozstřel s Monikou Zavřelovou přišla řeč také na MMA zápasníka Karlose Vémolu, kterého část veřejnosti hlavně kvůli skandálům v osobním životě nemůže vystát a další část lidí ho jako profi sportovce adoruje a až zbožně uctívá.

„Když Karlose dokážete dostat do nějakého klidného stavu, ve kterém je sám sebou, tak zjistíte, že je to chytrej a empatickej kluk, se kterým se dobře vypráví. Samozřejmě je zároveň dneska i jedním z pěti nejznámějších lidí republiky v showbyznysu a hraje i nějakou roli. Je to celebrita západního, řeknu až amerického stylu. Je na něm vidět úplně všechno dobré i všechno zlé. Pakliže váš děsí, tak je to vlastně úplně v pořádku, protože si můžete najít třeba Davida Kozmu, který vás děsit určitě nebude. Rodinný typ, extra sympaťák, růžovej panter. Každý si může vybrat,“ dodává Ondřej Novotný.