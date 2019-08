Kauzu Grygárek smetli ze stolu. Ministryně Benešová je z toho v šoku

Švýcarská justice zablokovala v roce 2008 Janouškovi v přepočtu 200 milionů korun na účtě v bance.



Měla podezření, že jde o výnos ze zločinu. Ptala se proto Grygárkova úřadu, jestli u nás není kvůli něčemu Janoušek vyšetřován. Grygárek si kauzu stáhl pod sebe a podle obžaloby zajistil odpověď, že je s Janouškem vše v pořádku.

„No zůstala jsem koukat, no. Už se mě na to ptal poslanec Jakub Michálek, který mě interpeloval, co já s tím budu dělat? Tak jsem ho musela poučit, že nemohu vstupovat do živých kauz. Zatím je živá, protože tam, pokud vím, byl podán opravný prostředek,“ odpověděla MF DNES Benešová. Městský soud kauzu zastavil proto, že údajně chyběl důkaz, že se Grygárek a Janoušek znali už v době, kdy měl první druhému pomoci se švýcarským problémem.

Tím „opravným prostředkem“ je odvolání státního zástupce, takže celou věc bude nyní řešit vrchní soud.

Sklenička a rozbitý stůl

V případu bývalého obviněného žalobce Libora Grygárka sehrála významnou roli sklenička, která vypadla mladíkovi na balkoně z ruky a rozbila se dole na terase o stůl. Ale pěkně popořádku. Všechno začalo v roce 2008, kdy švýcarské státní zastupitelství „zmrazilo“ na kontě v Kredietbank v Ženevě v přepočtu více než 200 milionů korun. K účtu měl dispoziční právo lobbista Roman Janoušek.

Švýcaři se pak dotázali Vrchního státního zastupitelství v Praze, kde pracoval Libor Grygárek, jestli není Janoušek kvůli něčemu doma vyšetřován. A co se dělo v Česku?

„Grygárek záměrně od ledna 2009 do prosince 2012 neučinil žádná opatření, tedy nepředal pokyn policii, aby se prověřilo podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti,“ dá se vyčíst ze srpnového písemného usnesení Městského soudu v Praze, které MF DNES prostudovala. Soud v této pasáži cituje obžalobu na Grygárka.

Tu ale ve finále v neveřejném zasedání zamítl, takže se tomu nyní divila také ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Olomoučtí žalobci dávají Grygárkovi za vinu i to, že se hned nevyloučil pro podjatost, když Janouška znal.

Do Švýcarska pak odešla v únoru 2009 oficiální odpověď, že Češi na Janouška nic nemají. Švýcaři mu museli peníze odblokovat.

Přitom skutečnost byla jiná. Média už tehdy psala o kauzách, v nichž policisté Janouška prověřovali.

Byla to jednak plánovaná privatizace pražského letiště, kromě toho v červnu 2009 proběhla policejní razie na magistrátu v Praze v kanceláři šéfa investic Jiřího Tomana, který se s Janouškem dobře znal.

Mejdan u Myšáka

Grygárek se jako obviněný hájil hlavně tvrzením, že Janouška v roce 2008 ještě neznal, tak mohl těžko pomoci známému.

Tvrdil, že ho s Janouškem svedla dohromady až příhoda z května 2010. Vyprávěl, že měl byt ve stejném domě jako Janoušek (v Galerii Myšák ve Vodičkově ulici v Praze) a kamarád Grygárkova syna tam při mejdanu 17. května 2010 upustil skleničku, která po pádu o patro níže poškodila skleněný broušený stůl na terase. Stůl v ceně 200 tisíc korun patřil Janouškovi, takže oba pánové se prý seznámili skrz řešení této škody.

Janoušek se z ní zjevně rychle oklepal a pak se oba skamarádili. Dokonce i Janouškův známý Zoran Kazimirović jako svědek vypověděl, že Grygárka viděl na Janouškem organizované akci Martinská husa v listopadu 2010.

„Přestože v následujících letech obviněný Grygárek Janouška často navštěvoval, Janouškova asistentka vypověděla, že to bylo až poté, co tam řádil ten jeho syn,“ konstatovala v letošním usnesení soudkyně městského soudu Zuzana Zápalková, které tyto důkazy nestačily a proces s Grygárkem nyní stopla.

Přitom ve svém usnesení sama popisuje docela dost kontaktů Grygárka a Janouška. Například v roce 2011 nařídil Obvodní soud v Praze 5 odposlech Janouška při policejní akci SPORTOVEC. Policie při tom zachytila i následující rozhovor v dubnu 2013. Neznámý muž do odposlechu při hovoru s Janouškem říká, že má člověka v justici: „Není to Libor Grygárek, není těchhle kvalit, ale je dobrej.“

Janoušek na to odpovídá, že „je mu Libora líto a že ho má rád“. Nutno podotknout, že Grygárkova éra skončila o rok dříve, kdy odešel ze zastupitelství.

Peníze pro Grygárka

Vrcholem je rovněž v usnesení soudu citovaný odposlech dalšího lobbisty Ivo Rittiga a právníka Davida Michala z března 2012. Rittig v něm říká: „Jediná záchrana bude asi ten Grygoš, aby to tam všechno zařídil.“

Ve stejném dialogu Michal mluví o tocích peněz, že „přesně neví, kolik přišlo, počítá to asi na desítku“. A Rittig se ptá, „zda do toho počítá i to, co dávali Grygárkovi“.

Nakonec i soudkyně Zápalková v závěru dokumentu konstatovala, že Grygárek udržoval „zcela nadstandardní vztahy s kontroverzními postavami pražského podnikatelského prostředí. Je nepochybné, že jim nabízel své služby, a obsah komunikace naznačuje, že za to bral i odměnu.“ Přesto případ do hlavního líčení nepustila. Minulý týden ve čtvrtek šéf olomouckých žalobců Ivo Ištvan potvrdil, že se proti rozhodnutí Zápalkové odvolal k vrchnímu soudu a předloží důkaz, že se Grygárek a Janoušek znali už v roce 2008.

Grygárek reagoval pro iRozhlas.cz, že „silné komentáře si nechá, až to bude pravomocné“.