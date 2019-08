Zaorálek: kritik koalice s ANO, který má komplikované vztahy se Zemanem

Politická kariéra Lubomíra Zaorálka Mezi lety 1986-1989 byl členem ČSS;

v listopadu 1989 spoluzakládal ostravské Občanské fórum, později vstoupil do Občanského hnutí;

od roku 1994 je členem ČSSD, v letech 2007 až 2009 vedl moravskoslezskou organizaci strany, od března 2009 do února 2018 byl místopředsedou strany;

od ledna do června 1990 zasedal ve Federálním shromáždění, v letech 1990 až 1996 v zastupitelstvu Ostravy;

poslancem byl zvolen v roce 1996 a s pauzou od srpna do října 2013 je jím dosud;

v letech 2002 až 2006 byl předsedou Sněmovny, poté až do srpna 2013 místopředsedou;

byl stínovým ministrem zahraničních věcí, v letech 2013 až 2017 byl ministrem zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).