Rozhodly Babišovy podpásové útoky, vysvětluje Šmarda konec kandidatury

V rozhovoru pro MF DNES nejdřív Šmarda v pondělí odpoledne mluvil o tom, proč se mu čím dál víc zajídá usilovat o to, aby se stal součástí vlády Andreje Babiše. A v druhé části, která vznikala večer, po debatě s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, pak Šmarda oznámil i svoje definitivní rozhodnutí.



Sociální demokraté teď mají na výběr, jestli nominují jiného kandidáta, nebo odejdou z vlády. A podle Šmardy by rozhodnutí mělo přijít rychle, nejlépe na schůzi stranického předsednictva tento pátek.



Hodláte setrvávat jako kandidát na ministra kultury, nebo už si říkáte, že by bylo lepší to v zájmu záchrany situace pustit?

Říkám si, že být členem vlády, jejíž premiér takto jednoduchou situaci řeší takto kostrbatě a dlouho, není nic jednoduchého. Českou republiku čekají přece mnohem složitější problémy než výměna ministra kultury. Takto se stát řídit nedá.

Chcete se nominace vzdát?

Otázka pro mě spíš je, jestli vůbec má smysl, abychom na ministra kultury někoho nominovali. Protože jestli pan premiér shání někoho, kdo k němu bude nekritický a bude přesně splňovat jeho kritéria, tak je otázka, jestli někoho takového v ČSSD máme.

Hnutí ANO zjevně těch lidí má dost, tak by si třeba mohlo vystačit samo. Ale na druhou stranu netvrdím, že ještě nemá smysl to zkusit.

A jak dlouho to má smysl ještě zkoušet, když se to táhne už tři měsíce?

Přirovnal bych to k týrané manželce, která vydrží ještě jednu dvě rány. Pořád věří, že se násilník změní. Ale stejně jí nakonec nezbude než odejít.

To znamená, jak dlouho?

Nemá smysl to protahovat, to rozhodnutí by mělo přijít rychle.

Tento týden v pátek zasedá vaše stranické předsednictvo…

A to si myslím, že je dobrý termín. Kdyby bylo na mně, byl bych rád, aby se to všechno tento týden rozhodlo.



Co říkáte výhradám Andreje Babiše vůči vaší nominaci? Jak byste jako ministr chtěl vyjednávat se zahraničními protějšky, když neumíte žádné cizí jazyky?

Ale to přece není žádná nová skutečnost, kterou by o mně Andrej Babiš už od května nevěděl. Tak nevím, proč to vytahuje právě teď. Měli jsme koncem května s ním i naším panem předsedou Hamáčkem poměrně dlouhý a otevřený rozhovor o výhodách i nevýhodách mojí nominace a nerozumím tomu, proč mě tedy Andrej Babiš nejdřív navrhl a teď mě kritizuje. Když třeba tvrdí, že by se za mě styděl, kdyby mě měl představovat ve vídeňské opeře, proč to neřekl už v červnu? To se od té doby změnilo vedení opery, nebo co?

Jediná nová informace je ta, že jsem se kriticky vyjádřil k paní Schillerové při vyjednávání o rozpočtu a k panu Babišovi ve chvíli, kdy napadal ČSSD. To jsou jediné nové informace, všechny ostatní měl už koncem května, přesto s plnou odpovědností moji nominaci podal. Takže mi teď předhazovat něco navíc je brutálně nefér.

On přece od začátku nedával najevo nějakou zvláštní radost z vaší nominace, ne?

Proč mě tedy pak navrhl?

Třeba proto, že tím chtěl podle koaliční smlouvy vyhovět Janu Hamáčkovi?

Mám pocit, že pan Babiš by mohl začít dělat věci, které chce. Do komunistické strany vstupovat nechtěl, ale přihlásila ho tam máma. Do politiky vstupovat nechtěl, ale porodil ho Kalousek. Do České republiky se stěhovat nechtěl, ale ze Slovenska ho vyhnal Mečiar. Čapí hnízdo stavět nechtěl, to chtěly děti. Mě do vlády nechtěl, ale donutil ho k tomu Hamáček. Tak je asi nejvyšší čas začít nést zodpovědnost za to, co dělá.

Dobře, ale co dál s vámi?

Ta situace není komfortní. Ve vládě pana Babiše nebudu a už ani být nechci. V jedné věci bych dal za pravdu panu prezidentovi. Chybí mi jeden důležitý předpoklad, abych mohl být důstojným oponentem všem těm velkým manipulátorům české politiky. A to je přímý mandát od voličů. Dokud ho nemáte, jste nakonec vždy jen loutkou v rukou jiných. Každý, kdo chce dělat politiku, by si měl o mandát říct. A já to udělám. Při nejbližší možné příležitosti. Nejpozději v senátních volbách příští rok.

Takže budete kandidovat v senátních volbách. A kdy jste se rozhodl, že se vzdáte kandidatury na ministra?

Z průběhu celých těch tří měsíců a neschopnosti vyřešit jednoduchou situaci jsem byl zklamaný už delší dobu. Ale definitivně jsem se rozhodl po těch podpásových a sprostých útocích pana Babiše v posledních dnech. Pochopil jsem, že nemá smysl s ním být ve vládě.

Doporučil byste teď svým spolustraníkům z ČSSD, aby za vás hledali náhradu a zůstali ve vládě?

Zkuste hádat. Řeknu jim to v pátek na předsednictvu.

Michal Šmarda byl hostem pořadu Rozstřel (květen 2019):