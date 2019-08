Babiš zamířil za Zemanem do Lán, chce nového ministra kultury do pátku

„Máme pravidelně každý měsíc schůzku, na které probíráme veškerou problematiku a politiku. Hlavně ho chci informovat o vývoji rozpočtu,“ řekl uvedl před jednání se Zemanem Babiš.

Lídr ČSSD Jan Hamáček s ním prý nemluvil o možnosti, že by mohli sociální demokraté opustit menšinový kabinet. „Nikdy jsme o tom nemluvili, nikdy to nebylo na stole,“ uvedl Babiš.

Zeman se v úterý sešel i se šéfem Pirátů Ivanem Bartošem a předsedou lidovců Markem Výborným. Bartoš po jednání řekl, že ani prezident Zeman neočekává, že by sociální demokracie odešla z vlády.



Hamáček chce dát Babišovi jméno kandidáta do vlády dřív, než se v pátek sejde předsednictvo strany. „Nepředpokládám, že by se opakovala ta anabáze, kterou jsme si prošli. Jsem přesvědčen, že jakmile to jméno padne, tak ten proces bude velmi rychlý a bez problémů,“ řekl šéf ČSSD.

„Nebudu teď komentovat žádná jména, jediné jméno, které se veřejnost dozví, je jméno nového kandidáta na ministra kultury. Řešení, které zvolil Michal Šmarda, jsem nechtěl, byl jsem připraven na jeho jméně trvat, nicméně musím vzniklou situaci vyřešit, a to co nejrychleji,“ sdělil iDNES.cz Hamáček.

Podle Hamáčka nebudou straníci tlačit na odchod z vlády

Šéf ČSSD nemá signály, že by straníci z krajů na pátečním předsednictvu strany plánovali tlačit na odchod z vlády. „My jasně řekli, co je třeba, aby sociální demokracie ve vládním projektu pokračovala,“ uvedl Hamáček.



V těchto dnech se konají intenzivní jednání o rozpočtu na příští rok, k jehož původnímu návrhu měla ČSSD výhrady. „Pokud se naplní i to, že bude mít sociální demokracie pět ministrů, pak naše podmínky budou naplněny,“ řekl lídr sociální demokracie.

VIDEO: Hamáček chce s novým jménem na ministra kultury přijít co nejdříve Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pátek bude jednat také poslanecký klub ČSSD. „Nezaznamenal jsem od žádného poslance, že by chtěl vystoupit z klubu nebo nechtěl podporovat vládní projekt,“ uvedl. O tom, že by podporoval vládu i bez ČSSD, mluvil v rozhovoru pro iDNES.cz Jaroslav Foldyna a pro MF DNES to připustil i odvolaný ministr kultury Antonín Staněk.



„Myslím, že by to zvládli naši velmi úspěšní hejtmani jako Martin Netolický či Jiří Běhounek. Na druhou stranu bychom tím poškodili stranu před krajskými volbami. Máme Kateřinu Kalistovou, náměstkyni na ministerstvu kultury. Máme i další lidi, kvalitní lidi,“ uvedl k tomu, kdo by nově mohl vést kulturu, místopředseda ČSSD Šmarda (celý text k přečtení zde).

Kalistovou po odvolání Staňka navrhoval premiér Babiš

Náměstkyně na ministerstvu kultury Kateřina Kalistová si slov místopředsedy ČSSD Michala Šmardy váží.

„Žádnou nabídku jsem ale nedostala,“ dodala náměstkyně. Na otázku, zda by případnou nabídku přijala, nereagovala.



Kalistovou chtěl po odvolání ministra kultury Antonín Staňka pověřit řízením ministerstva už premiér Andrej Babiš, ale pak zjistil, že nemá kompetence k pověření náměstkyně řízením ministerstva kultury. Staněk pak řízením pověřil jiného náměstka, René Schreiera.

Hejtmani Běhounek ani Netolický kulturu vést nechtějí

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek je přesvědčený, že ministrem kultury nikdy nebude. „Názor kolegy Šmardy je jeho názor a je to v rukou předsedy Hamáčka,“ uvedl hejtman Vysočiny a poslanec za ČSSD. Kdyby se přece jen ministrem stal, musel by se ale postu hejtmana vzdát.

Pardubický hejtman Martin Netolický pro Radiožurnál uvedl, že by post ministra kultury nevzal. Jeho prioritou zůstává regionální politika. „Myslím si, že nejsem ani odborně způsobilý. Ministerstvo kultury není zcela jednoduchý resort a domnívám se, že by to měl být člověk, který k té kultuře má mnohem blíže než já,“ vysvětlil.



Tahanice o Šmardovo jmenování šéfem kultury se táhly tři měsíce, on sám se své kandidatury vzdal v pondělí večer. Vysvětlil to tím, že není možné být členem vlády proti vůli premiéra. Právě ten ho v závěru minulého týdne odmítl.



„Za současných okolností ve vládě Andreje Babiše být nechci. Nemá to vůbec žádný smysl. Řekl jsem to Janu Hamáčkovi. Nebudu hrát žádné hry. Nemám na to čas, připadá mi to hloupé,“ řekl Šmarda v pořadu Události, komentáře v České televizi. „S Andrejem Babišem souhlasím v jedné věci a to, že místo pro mě v jeho vládě není,“ dodal.



Podle premiéra Andreje Babiše nebyl Šmarda dobrým kandidátem například proto, že už před jmenováním svými výroky rozvrací vládu. Postrádal podle něj také jazykové znalosti, schopnost reprezentovat, vzdělání a respekt odborné veřejnosti.