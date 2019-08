Šmarda vycouval. Požádal Hamáčka, aby stáhl jeho nominaci na ministra kultury

„Za současných okolností ve vládě Andreje Babiše být nechci. Nemá to vůbec žádný smysl. Řekl jsem to Janu Hamáčkovi. Nebudu hrát žádné hry. Nemám na to čas, připadá mi to hloupé,“ řekl Šmarda v pořadu Události, komentáře na České televizi.

„S Andrejem Babišem souhlasím v jedné věci a to, že místo pro mě v jeho vládě není,“ dodal.



Šmarda celou situaci probíral s předsedou sociálních demokratů Janem Hamáčkem. „Vzal to na vědomí. Po nějaké diskuzi mě v rozhodnutí podpořil,“ prohlásil Šmarda.



Připravujeme podrobnosti.