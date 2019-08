Babiš: Chci, aby koalice s ČSSD pokračovala, a ať se Šmarda vzdá nominace

Vrátil jste se z dovolené s tím, že chcete, aby skončila koaliční vláda se sociální demokracií?

Určitě ne. Dělám všechno pro to, aby naše vláda, která je úspěšná, pokračovala. Velice mě mrzí, že média místo toho, aby napsala, že za tu dobu, co jsem byl na dovolené, tak ministryně Schillerová našla zdroje pro kapitoly zemědělství, dopravy, zahraničních věcí, pro hasiče, tak stále veřejnosti od května servírují pseudokauzu Šmarda. To, co je důležité, aby lidé věděli, je, že vláda pracuje, pracuje úspěšně, bojuje proti suchu, kůrovci, řešíme plno věcí, navyšujeme rozpočet a to všechno je zastíněno záležitostí s panem Šmardou. Já jsem jasně řekl před dovolenou, že to vyřeším a už nebudu čekat na řešení mezi panem prezidentem a panem Hamáčkem a že do toho zásadně říznu.

Šmarda kritizoval Schillerovou, že je Kalousek v sukni

Šéf ČSSD Jan Hamáček napsal na Twitteru, že předpokládá, že platí vaše čestné slovo a koaliční dohoda, že si nebudete kádrovat kandidáty na ministry a že sociální demokracie trvá na dodržení koaliční smlouvy.

Tak já bych doporučil, aby si ČSSD tu koaliční smlouvu přečetla. V bodě 4 říká, že smluvní strany respektují právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolání členů vlády. Pro každý takový krok musí předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany může předsedovi vlády podat návrh na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu.

Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany s tím, že předseda vlády by měl, by měl, by měl, by měl (opakuje celkem čtyřikrát – pozn. autora) návrh předsedy příslušné koaliční strany respektovat. Takže přečíst. O koaliční smlouvě se můžeme bavit, ale to by asi bylo na dlouho.

Taky bych připomněl, aby si ČSSD vzpomněla, jak se choval pan Bohuslav Sobotka, když mě vyhodil z vlády a když odmítl nominovat paní Schillerovou na post ministryně financí. Já jsem koaliční dohodu respektoval a respektuji ji, ale nemohu přehlížet řadu vyjádření pana Šmardy, kdy on ještě ani není ve vládě a už tu vládu rozvrací. Kritizuje paní Schillerovou, že je Kalousek v sukních, kritizuje mě, kritizuje hnutí ANO, byl vždycky proti vstupu do vlády. Tak nechápu, proč tam chce. Jsem přesvědčen, že ten člověk ve vládě bude tu vládu jen rozvracet.



Kdo má podle vás být ministrem kultury?

Ministr kultury by měl být člověk, který je schopen kulturu reprezentovat i v zahraničí, tudíž mluví aspoň jedním cizím jazykem, má k tomu nějaké vzdělání, nějaké znalosti. A vy mi určitě řeknete – to jste nevěděl koncem května?

Ano, já jsem ten návrh ČSSD respektoval, ale zásadní zlom přišel s vyjádřeními pana Šmardy. Takže je to resort, který patří ČSSD, a udělal jsem všechno pro to, abych pana Hamáčka podpořil. Šel jsem dokonce na jejich předsednictvo. Ale v této chvíli není možné dále v této kauze pokračovat a pokud pan Šmarda chce sociální demokracii pomoci, tak nechť se vzdá kandidatury a ať ČSSD přijde s jiným jménem a projedná to se mnou podle koaliční smlouvy.

Je možné, že by došlo k prohození křesel ve vládě?

Ne.

Máte svou představu o ministrovi kultury spojenou s konkrétním jménem?

Nemám. Prosím vás, my se absolutně lišíme s ČSSD v názoru na to, kdo má být ve vládě. Sociální demokracie má ve vládě vedení ČSSD, je tam předseda, dva místopředsedové, teď navrhují dalšího místopředsedu, pro ně je to kvalifikace. Sedm ministrů za ANO není v našem hnutí. Pro nás není kritérium stranická příslušnost, ale snažíme se hledat odborníky. Respektuji koaliční smlouvu a nemám žádného konkrétního kandidáta na kulturu.

Ještě bych chtěl zdůraznit, že k žádnému porušení ústavy nedošlo. Ústava neříká termíny, pan prezident nikdy neřekl, že Šmardu nebude jmenovat. Ústava nebyla porušena. Podle Ústavy odvolal pana Staňka k 31. červenci. Nikdy Ústava porušena nebyla, ani z jeho, ani z mé strany.

Myslím, že ČSSD pochopila, že spor o Šmardu je nesmyslný

Co budete dělat, když bude ČSSD trvat na panu Šmardovi a že to její právo, aby si sama vybrala, kdo bude ministrem za jejich stranu?

Myslím, že sociální demokracie už pochopila, že další trvání na panu Šmardovi a tento spor, který zastiňuje práci vlády, je nesmyslný. Předpokládám, že změní názor.

Když pan Hamáček klade veřejně, přes sociální sítě otázku, zda Andrej Babiš chce sociální demokracii ve vládě, chcete ČSSD ještě v koaliční vládě, nebo chcete, aby odešla a vaši vládu jen tolerovala?

Chci, aby koaliční vláda pokračovala, ale koalice musí fungovat jako tým. Nemůžeme komunikovat přes média a nemůže nás sociální demokracie vydírat jednou kvůli Semínovi, pak kvůli Šmardovi a potom kvůli rozpočtu, stále kvůli něčemu.

Udělal jsem všechno pro to, aby ČSSD zůstala ve vládě, aby pokračovala, na druhé straně chápu, že pozice pana předsedy Hamáčka je těžká, protože v sociální demokracii probíhá neustále boj. Vždyť přece ČSSD pana Staňka podrazila. Ona mu řekla 9. května – vypište výběrové řízení na místo po Fajtovi, udělejte na kultuře pořádek a přijde nám to říci 31. května. A pak to nedodrželi a řekli mu 13. května, aby z vlády odešel. V ČSSD stále probíhá boj skupiny, která byla proti vstupu do vlády, a skupiny pana Hamáčka, která zachránila sociální demokracii tím, že šla do vlády.

Taky je ale v ČSSD významná skupina silně prozemanovských politiků. Poslanec Jaroslav Foldyna, který k prozemanovskému křídlu patří, v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že by podporoval vládu, i kdyby z ní ČSSD odešla. Hned se začalo řešit, zda byste dokázal sehnat osm poslanců, kteří by vaši vládu tolerovali spolu s komunisty.

Proč bych to dělal. Takové uvažování nemám. Jsme ve vládě s ČSSD a předpokládám, že pokud konečně chce, abychom fungovali dál normálně, uzná, že Šmarda se stal svými mediálními vystoupeními pro účast ve vládě nepřijatelným. A předpokládám, že pan Šmarda sám, aby odblokoval situaci, řekne, že o to nestojí a ČSSD přijde s jiným jménem. A že konečně ten spor ukončíme a vláda bude fungovat dál.

Neumím si představit, že by sociální demokracie odešla

Takže žádných sedm poslanců, aby vaší vládě nemohla být vyslovena nedůvěra ani při odchodu ČSSD z vlády, respektive osm, abyste mohli ve Sněmovně přehlasovávat veta Senátu, nehledáte?

Jasně, že nehledám. A neumím si představit, že by sociální demokracie odešla. Pro ni je účast ve vládě velice výhodná. Možná by bylo za tím lepší udělat nějakou čáru a začít jakoby od začátku.

Politici, politologové i novináři upozorňují, že nechcete jít proti prezidentu Zemanovi, protože má jednu pravomoc, že může v kteroukoli chvíli zastavit trestní stíhání jakékoli osoby. Jinými slovy, že si ho nechcete rozhněvat z osobních důvodů. Co byste na to řekl?

To jsou nesmysly. Stále to někdo opakuje. Kauza Čapí hnízdo je politická kauza, žádný podvod se nestal. Někdo si vzpomněl po deseti letech na tuto záležitost. Je to jenom zoufalství lidí, kteří mě chtějí vyštvat z politiky, že opakují tyto nesmysly.

Mám s panem prezidentem korektní vztah i s ním souhlasím. To, co se stalo s panem Šmardou, je jen důsledek boje v rámci sociální demokracie. A já už nechci, aby veřejnost stále slyšela jméno Šmarda. Jsme úspěšná vláda, máme výsledky a to chceme našim občanům sdělovat.