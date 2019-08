Zemanovo odmítání dodržovat Ústavu může vést k mimořádné schůzi poslanců

„Jsem připraven iniciovat v našem klubu i u dalších poslanců svolání mimořádné schůze sněmovny, která by projednala senátní ústavní žalobu na prezidenta. Pokud se do konce týdne jasně nevymezí premiér a nezačne konat, pak příští týden navrhnu širšímu vedení KDU-ČSL tento krok,“ napsal na Twitteru Jurečka.

Reagoval tak na fakt, že Zeman ve středu oznámil, že nejmenuje Šmardu do vlády, jak už před tím naznačoval, a podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka se tak prezident pohybuje mimo rámec Ústavy České republiky.

Zeman chce, ať ČSSD najde jiného kandidáta do vlády, ale strana trvá na Šmardovi a premiér Andrej Babiš odmítl donutit Zemana k dodržování Ústavy ČR kompetenční žalobou na něj. O dalším postupu chce Babiš jednat s Hamáčkem začátkem příštího týdne po návratu z dovolené.

Návrh ústavní žaloby na Zemana schválil v červenci Senát, kde má převahu opozice, a vůči ČSSD nepřátelský postup prezidenta může ovlivnit postoj většiny či alespoň části poslanců sociální demokracie k ústavní žalobě na Zemana. Kdyby ji Sněmovna potvrdila a Ústavní soud jí dal za pravdu, současný prezident by předčasně skončil. Zatím za ním ale stojí komunisté, SPD i Babišovo ANO.

„Pan prezident se mýlí! Ústava nevyžaduje konat výběrové řízení na ministra,“ napsal na Twitteru poslanec ČSSD a starosta Stříbra Václav Votava.

Zeman v polovině června označil návrh žaloby na něj za ústavní negramotnost a odmítl, že by jeho kroky byly v rozporu s Ústavou České republiky. Většina ústavních právníků to podle jejich vyjádření v médiích vidí ale opačně než on.