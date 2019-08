Šmarda má podporu ČSSD, Hamáček na něm má trvat i přes odpor Zemana

12:47 , aktualizováno 12:47

Prezident Miloš Zeman sjednotil ČSSD v tom, že má strana trvat na jmenování Michala Šmardy do vlády na post ministra kultury. I když ho Zeman, který dříve sociální demokraty vedl, jmenovat odmítá. Politici ČSSD poukazují na to, že prezident by měl dodržovat Ústavu České republiky.