Máme dost lidí, ani oni nebudou poslušní, vzkázal Babišovi Šmarda

Pokud dojde ke změně v nominaci na ministra kultury, tak není třeba mít strach, napsal Šmarda před dopoledním jednáním Babiše s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, na níž se premiér pokusí Hamáčka přesvědčit, aby strana změnila svou nominaci.

Babiš o víkendu v rozhovoru pro iDNES.cz prohlásil, že nehledá poslance, kteří by jeho vládu podporovali, kdyby z ní sociální demokracie odešla, a že chce aby koaliční vláda ANO a ČSSD pokračovala. „Předpokládám, že pan Šmarda sám, aby odblokoval situaci, řekne, že o to nestojí a ČSSD přijde s jiným jménem,“ řekl Babiš.

„Nemohu přehlížet řadu vyjádření pana Šmardy, kdy on ještě ani není ve vládě a už tu vládu rozvrací. Kritizuje paní Schillerovou, že je Kalousek v sukních, kritizuje mě, kritizuje hnutí ANO, byl vždycky proti vstupu do vlády. Tak nechápu, proč tam chce. Jsem přesvědčen, že ten člověk ve vládě bude tu vládu jen rozvracet,“ uvedl šéf ANO v rozhovoru k tomu, proč změnil názor a proč Šmardu ve vládě nechce, i když ho na žádost ČSSD do vlády navrhl.

Kalousek v sukni? Možná to bylo ostré

„Ano, kritizoval jsem, že paní ministryně žádá po všech plošné škrty a nejde přitom sama příkladem v systémových reformách. Je to k diskusi. Možná to bylo hodně ostré. Ale mé vyjádření bylo určitě věcnější a lidsky slušnější, než slova pana premiéra. Ten při diskuzi o sestavování rozpočtu místo věcných argumentů kritizoval genetickou výbavu představitelů ČSSD. K tomu přeci člověk, který má elementární hrdost mlčet nemůže,“ napsal k tomu v pondělí na svůj Facebook Šmarda.

ČSSD zatím na nominaci svého místopředsedy na post ministra kultury trvá, kvůli otálení prezidenta Zemana s jeho jmenováním zvažuje odchod z vlády.

Podle Babiše není Šmarda dobrým kandidátem, protože už před jmenováním svými výroky rozvrací vládu. Postrádá podle něj také jazykové znalosti, schopnost reprezentovat, vzdělání a respekt odborné veřejnosti.

„Nedokážu si vůbec představit, že bych pana Šmardu představoval ve Vídeňské státní opeře rakouskému kancléři nebo že bych v Národní galerii říkal francouzskému prezidentovi Macronovi, že tento pán je ministr kultury České republiky,“ napsal premiér do svého pravidelného týdenního hlášení na Facebooku.