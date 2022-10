Stát prohrál, svědku proti Rittigovi musí vyplatit na odškodném 697 tisíc

Vladimír Sitta mladší, který upozornil na podezření kolem papírny Neograph a výroby jízdenek pro pražský dopravní podnik, dostane od státu dalších 697 000 korun odškodného. To Sitta požadoval za to, že kvůli svému nezákonnému trestnímu stíhání nemohl vykonávat znaleckou činnost. V úterý to pravomocně potvrdil odvolací senát.