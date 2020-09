Zbraň nemocnic proti zavlečení covidu-19? Termokamery. Jenže neměří všude

19:58

Ministerstvo zdravotnictví v březnu objednalo 520 termokamer, které měly pomoci proti zavlečení covidu-19 do českých nemocnic. Kamery už sice do jednotlivých zařízení dorazily, ani po půl roce však nefungují zdaleka všude. Teplotu příchozím pacientům zatím měří u vchodů do čtyř z devíti fakultních nemocnic.