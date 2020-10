Oslavy 28. října se musí konat, ale Zeman by neměl exhibovat, míní Joch

V posledních dnech se hodně diskutuje o oslavách státního svátku 28. října. Jaký je váš názor, měla by se akce uskutečnit?

Ano, měla. Republika svobodných občanů nikdy nesmí rezignovat na oslavu svého státního svátku. Letošní oslava by však měla být přiměřená okolnostem. Znamená to, že by měla být skromná, střízlivá a pan prezident by především neměl exhibovat jako v minulých letech při příležitosti tohoto státního svátku.