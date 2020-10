Zeman odsunul udělování vyznamenání na příští rok, Mynář zkritizoval Hřiba

„Na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly pan prezident rozhodl, že ústavní akt předávání státních vyznamenání bude odsunut a bude se konat 28. října v příštím roce,“ uvedl Mynář. Seznam, komu bylo vyznamenání uděleno, se objeví na stránkách Pražského hradu 28. října ve 20.00.



„Chtěl bych všem vyznamenaným v letošním roce poděkovat za to, že chtěli osobně přijet a převzít si vyznamenání z rukou pana prezidenta,“ dodal.

Prymula dříve uvedl, že při splnění veškerých hygienických podmínek by pro vyznamenání osobně dorazil. Prezident se mu chystá udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie.

„Situaci budeme projednávat. Stávající situace je taková, že ten ceremoniál určitě nemůže proběhnout v původním režimu. Budu o tom s panem prezidentem hovořit. V tuhle chvíli situace epidemiologicky není příznivá,“ řekl Prymula ve středu po jednání vlády.

Skeptický je k pořádání oslavy státního svátku na Pražském hradě předseda vlády Andrej Babiš i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. „Já jsem přesvědčen, že ten ceremoniál nebude. Že si to (prezident Zeman, pozn. ČTK) rozmyslí, a že ta oslava bude v lepších časech,“ řekl Babiš ve středu večer televizi Nova. Podle Hamáčka by hlava státu měla oslavu státního svátku vyřešit projevem k občanům. „A já věřím, že to ve finále tak dopadne,“ řekl Nově.

Zeman ještě nedávno trval na tom, že by se akce měla konat. Pokud by se tradiční ceremoniál neuskutečnil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, řekl Blesku. Podle premiéra Andreje Babiše Zeman souhlasil s tím, že se vyznamenání předají bez účasti veřejnosti a politiků. Na ceremoniál by měli dorazit jen vyznamenaní, kterých má být kolem 40. Poslední slovo budou mít hygienici, zdůraznil dříve Babiš.



Vláda od čtvrtečních 6:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou.